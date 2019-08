Terelu Campos ha estado este sábado en Viva la vida para hacer frente a las críticas recibidas de sus excompañeros de Sálvame tras la entrevista que hizo para ¡Hola!.

Parece que la hija de María Teresa Campos no está pasando por un buen momento porque hemos podido verla con el rostro bastante serio y además, sin ganas de hablar del tema. Lo cierto es que el abandono de la hermana de Carmen Borrego dio mucho de qué hablar, revolucionando todo el panorama mediático. Ahora, Terelu se contradice hasta cierto punto, ya que pide que no se hable de ella aunque es la primera de toda la familia en exponerse públicamente.

"No tengo nada que responder, cada cual que sea responsable de las palabras que dice y de los actos que comete. No tengo nada que contestar, absolutamente nada de nada", ha dicho Terelu nada más terminar de ver el vídeo en el que se recogían todas las críticas de sus excompañeros de Sálvame. Lo cierto es que hemos podido ver a una Terelu Campos muy seria y sin ganas de hablar al respecto, derrotada ante todas las cosas que se han dicho de ella y de su familia desde que no está en el programa.

Sandra Barneda, que presenta en verano Viva la vida, ha confesado que parece que los colaboradores de Sálvame critican tanto a Terelu porque en realidad quieren que vuelva al programa, y Terelu Campos comentó al respecto que "no sería esta la mejor manera".

Además, la presentadora ha dicho: "Me parece raro que digan todas esas cosas porque quienes lo han dicho son amigos tuyos" a lo que la hija de María Teresa Campos ha contestado: "¿Ah sí? Yo no lo sé".