Bigote Arrocet huye de las críticas: volverá a dejar sola a Teresa Campos

La polémica continúa persiguiendo a la pareja que forman Edmundo Arrocet y María Teresa Campos. Después de los rumores de crisis que se cernieron sobre la pareja tras el viaje a Chile del actor, ahora ha vuelto a la televisión Gema Serrano, la amiga especial de Edmundo para reiterar que no ha tenido nada con el él pero dejando en el aire las verdaderas intenciones del chileno. En esta ocasión, la ‘personal shopper’, ha hecho públicos los "picantes" mensajes que Bigote le enviaba a "horas intempestivas" e incluso ha asegurado que visitó en dos ocasiones la casa de María Teresa Campos y que incluso tenía potestad en su venta.

Según publica esta semana el digital Jaleos, una fuente cercana al cómico asegura que "está muy molesto y enfadado con las declaraciones de Gema". Al parecer, no comprende a qué viene su vuelta a la televisión. El testimonio afirma que Edmundo ha procurado "pasar de todo" y no tomarse las cosas en serio pero no está dispuesto a que María Teresa sufra más: "No quiere saber nada más de Gema". El humorista se siente traicionado "sobre todo cuando entiende que siempre se ha portado educadamente con la que creía su amiga".

La relación entre Bigote y Gema "ya no es estrecha, sino más bien nula". Según la fuente: "No ha habido ningún tipo de comunicación desde enero cuando algo pasó y todo cambió. En esa línea, se apunta que el chileno desmiente en redondo todas las acusaciones de esta mujer y considera que se ha tergiversado todo con mensajes y audios sacados de contexto", escriben.

Por el momento, Edmundo ha preferido guardar silencio y no contestar a las insinuaciones de Gema Serrano, que previsiblemente seguirá paseándose por los platós de televisión al menos hasta que la tormenta amaine. En lugar de afrontar las críticas, Bigote ha tomado una drástica decisión que no gustará a María Teresa Campos: volverá a dejarla sola y emprenderá un nuevo viaje de negocios, esta vez a Grecia. Según una información ofrecida por Jesús Manuel, pondrá rumbo a su nuevo destino el próximo 1 de septiembre.