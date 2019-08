Carlos Pérez Gimeno

Eugenia Martínez de Irujo está pasado un verano divertido a la vez que familiar. La duquesa de Montoro, desde que conoció al productor musical más importante de nuestro país, Narcis Rebollo, su vida dio un giro tan grande que no puede estar más feliz. "Con Narcis fenomenal, mírele lo guapo que está". Así lo manifestó cuando se le preguntó por su novio. Planes de casarse no tienen en absoluto. "Ya nos casamos en Las Vegas, fue muy divertido, lo he contado siempre que me preguntan por ello. Es muy posible que en algún momento, cuando nos apetezca hagamos una fiesta, pero nada más".

Eugenia ha pasado al igual que otros veranos, unos días en Marbella en la casa que le heredó su hermano Fernando cuando murió su madre la duquesa de Alba. "Vengo a Marbella desde que era muy pequeña y tengo un recuerdo maravilloso porque era un lugar precioso, no había casi nada construido, ahora tanto edificio, me agobia un poco y me da mucha pena. Prefería la Marbella de la época de Jaime de Mora".

La duquesa de siempre ha sido una enamorada de Ibiza, donde tiene casa, es la que le tocó a ella en la herencia. "Me encanta Ibiza al igual que a mi madre, pero ahora prefiero ir fuera de temporada, hay demasiada gente y es agotador, después del verano con más tranquilidad se está muy bien".

Parte del verano lo ha pasado con su hija Tana. "Ahora está conmigo, y está muy bien. Sus estudios los lleva bien, y continuará en el CEU".