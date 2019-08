Este fin de semana Terelu Campos tuvo que hacer frente a las críticas recibidas de sus excompañeros de Sálvame después de la entrevista que hizo para la revista ¡Hola!. La hija de María Teresa Campos apareció este sábado en Viva la vida con el rostro serio y sin ganas de hablar del tema. "No tengo nada que responder, cada cual que sea responsable de las palabras que dice y de los actos que comete. No tengo nada que contestar, absolutamente nada de nada", dijo ante las preguntas de Sandra Barneda.

Este lunes, tras repasar lo que dio de sí el polígrafo al que se enfrentó Gema Serrano en Sábado Deluxe hablando sobre su relación con Edmundo Arrocet, Carlota Corredera quiso hacer "un pequeño apunte" y mandar un mensaje directo a su ex compañera Terelu Campos con respecto a sus palabras en Viva la vida: "Quiero hacer un pequeño apunte de cosas que se han escuchado y comentado durante estos días respecto a la relación de Terelu con La fabrica de la tele (productora de Sálvame). Solamente le diré algo que tiene que ver con Terelu y su trabajo: resaltar hasta que punto esta productora no solo ha apostado por ella sino que de hecho sigue haciéndolo en la actualidad. Terelu es una de las compañeras de un programa de Telemadrid, Huellas de elefante y la productora está encantada con su trabajo", comenzó la presentadora, recordando a los espectadores que Terelu sigue trabajando con la productora a pesar de sus palabras del fin de semana. ¿Peligra su puesto en Telemadrid si continúa su enfrentamiento con el programa donde trabajó durante diez años?

"No me gustaría que quedase nunca la sombra de que queremos perjudicarle. Habrá cosas de las que hemos dicho que no les habrán gustado ni a ella ni a su madre pero me gustaría que no quedase ninguna sombre o atisbo de duda de que, desde esta productora y este programa, jamás querremos perjudicar profesionalmente a una persona que a pesar de las cosas que hayan sucedido durante los últimos diez años nadie ha puesto en duda su profesionalidad, haga las exclusivas que haga", concluyó Corredera.