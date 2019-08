El Papa Francisco ha recibido en audiencia privada y de una manera muy cercana a amigos y miembros del patronato de la Fundación Hispano Judía en la residencia Santa Marta . Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder conversar con él .Como madre católica de cinco hijos le transmití mi preocupación por la juventud , que es nuestro futuro, y le pedí que rece por ellos , y les siga guiando por el camino del amor al prójimo , la rectitud y el sentido común "ás Info en mi blog @holacom #marfloreslifestyle

