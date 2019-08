Tatiana de 'Gran Hermano' difunde el episodio más sórdido con su ex marido

Tatiana Malyskina, concursante rusa de Gran Hermano 11 recordada por su fugaz relación con Arturo Requejo, no atraviesa su mejor momento. Hace unos días la ex gran hermana anunció su divorcio después de seis años de matrimonio: "Voy a contar todo", anunció en su perfil de Instagram. Y es que todos recordamos a Tatiana como una mujer fuerte y alegre durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, sin embargo ahora se muestra afligida e indignada: "Me voy a divorciar. Seis años tirados a la basura. Menos mal que no tengo hijos ni nadie que me una", anunció muy seria.

Además, no dudó en dar detalles sobre los "trapos sucios que esconde su familia política", destacando especialmente la figura de su suegra: "Está ahí su madre intentando…", dijo sin continuar la frase. Al parecer, el objetivo de su exmarido y su familia es quitarle su casa. "Encima que les traje yo a todos aquí a vivir el sueño español", confesó.

Pasaron las semanas y la joven rusa decidió refugiarse en su trabajo y en sus amigos, incluso hace unos días compartió una reflexión con todos sus seguidores: "La vida da tantas vueltas que no sabes donde vas acabar", escribió acompañando una fotografía donde se ve a Tatiana con un semblante muy serio.

Este martes, la rusa vuelve a ser noticia tras contar en su cuenta de Instagram un terrible suceso ocurrido durante la noche mientras estaba en su casa. Un testimonio que ha ofrecido a través de la cuenta de una amiga al no disponer de su teléfono móvil: "Bueno como no tengo mi móvil y está roto lo voy a decir por aquí", comienza diciendo antes de narrar el incidente: "Esta mañana ha entrado por el balcón mi ex marido me ha dado una paliza", asegura en un storie donde aparece con la cara magullada. Horas después y más tranquila, habló de nuevo con sus seguidores para tranquilizarlos: "Ya lo he denunciado, estoy bien, que tengáis buen día de martes. Se me ha acabado la vida y me ha reventado un poquito el labio".