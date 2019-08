Carmen Borrego, víctima de un "extraño" robo: "Tengo psicosis cuando entro en casa"

Como viene siendo habitual, la portada de la revista Lecturas está protagonizada por un miembro del clan Campos. En esta ocasión regresa Carmen Borrego para desvelar que han desvalijado su casa de Madrid mientras su marido y ella se encontraban ausentes.

Según explica la revista, el delito tuvo lugar cuando la hija de María Teresa Campos disfrutaba junto a José Carlos Bernal de sus vacaciones en Andalucía. Fue el conserje de la finca el que alertó a la hermana de Terelu, que se encontraba en ese momento en el coche de regreso a Madrid: "Señora, le han entrado en casa porque tiene la verja destrozada", cuenta.

"Abrir la puerta de tu casa y encontrártela desmantelada, desvalijada... No es tanto lo que se lleven, que se han llevado bastantes cosas, como esa sensación que te queda. Ha sido un robo muy extraño", dice la hermana de Terelu Campos a la vez que asegura que ahora tiene "psicosis cuando entra en casa". "Estamos asustados. Me cuesta cerrar el ojo. Con cada ruido me descompongo. Creo que cuando te ocurre una cosa así tienes un shock traumático. Nos va a costar superarlo", asegura afligida.

Además del trauma que supone que invadan tu hogar, Carmen Borrego lamenta la pérdida de objetos con un gran valor sentimental para ella: "Aparte del valor económico, tienen un gran valor sentimental y eso es irrecuperable, como cosas de oro de mi marido que eran de su madre o un anillo de oro de mi suegro que falleció hace dos años". En total, calcula que le podrían haber robado más de 50.000 euros entre bolsos, joyas, aparatos electrónicos con archivos privados e incluso la báscula del baño.