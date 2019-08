El "embarazoso" motivo por el que Antonio Tejado lleva dos meses desaparecido

Antonio Tejado cumple 69 días alejado de la televisión. El ex de Chayo Mohedano finalizó su paso por la casa de Gran Hermano Dúo y regresó a su puesto de trabajo en Sálvame, donde acudía una vez a la semana como colaborador. La última aparición se remonta al miércoles 19 de junio, a partir de ese momento, tal y como desvelaron este martes, la dirección del programa se ha intentado poner en contacto con él en varias ocasiones y tras no encontrar respuesta, han investigado el motivo de su retirada repentina: "Se trata de algo muy embarazoso", anunciaron.

El programa se trasladó hasta Lérida para entrevistas a Marta, una joven a la que Tejado sí le coge el teléfono y que sería uno de los motivos de su desaparición. Según su testimonio, el pasado sábado 24 el colaborador le hizo una videollamada en la que estaba en una actitud bastante íntima, algo que ella califica como "totalmente asqueroso". Marta contó que Tejado le animaba a seguir con el juego: "Me dio muchísimo asco, me pareció absolutamente repugnante. Lo que encuentro que me ha hecho este chico es ofensivo y quiero que lo sepa toda España (…) Nunca habíamos hablado antes, contactó conmigo a través de las redes sociales. Terminado el juego me bloqueó por Whatsapp porque intenté llamarlo después".

Hay que recordar que Antonio Tejado mantiene una relación con Marta Rodríguez, joven catalana que conoció tras finalizar su breve historia de amor con Ylenia Padilla. Él mismo lo contó en sus redes sociales a finales de junio: "Y entre tantas almas errantes ahora encontré la mía y es ahora cuando estoy en paz... y habrá mas de un millón de visiones pero solo yo veo mi interior y ahora que me pare a mirarlo no recuerdo tan hermosa visión como una selva verde y a la vez una montaña Nevada una mezcla de sensaciones como jamás vi...y pienso gracias vida y gracias a la vida que al final siempre sorprendes y eres o mejor dicho sois maravillosas", escribió junto a una fotografía.

Debatiendo sobre esta relación, María Patiño aportó otro de los motivos por los que Antonio Tejado habría decidido retirarse de la televisión: "Cuando Antonio se enamora se comporta como si fuesen un matrimonio. No se relacionan con nadie. Es algo que hace con todas sus parejas". Según los colaboradores, Antonio preferiría alejarse de los medios de comunicación para evitar que se filtren noticias que puedan en poner en riesgo su noviazgo.