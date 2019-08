Esther Doña rompe su silencio sobre la noche que Carlos Falcó acabó en el calabozo

En ¡Hola!, Esther Doña aparece a cuerpo completo para explicar "el episodio más difícil de su vida". Y no se trata de las discusiones con Carlos Falcó, sino el tumor que le fue diagnosticado y que hizo público poco después de que se conociera la pelea en el Eurobuilding. Sobre lo primero Esther dice que "a veces las crisis son oportunidades, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros". Esas son sus palabras en referencia a la gran discusión con Carlos Falcó en un hotel de Madrid, y que llevó al marqués de Griñón de cabeza al calabozo. Un suceso "sobredimensionado" por la prensa que en todo caso está superado. Sobre su tumor ("líquido, muy agresivo, que ya me había roto la tibia") dice que hubo "riesgo de amputación de la pierna". La calma, por tanto, parece haber llegado de nuevo a la vida de Esther Doña.

Además, la revista revela de manera exclusiva el nuevo romance de Lara Álvarez, que es Andrés Velencoso... o de Andrés Velencoso, que es Lara Álvarez. Porque, en efecto, Lara Álvarez y Andrés Velencoso están juntos. Otro amorío consolidado es el de Telma Ortiz, la discreta hermana de la Reina, que sale dando un nada discreto beso en los morros a su nuevo novio, Robert Gavin Bonnar.

Carmen Borrego no ha podido tener una peor vuelta de vacaciones: su casa ha sido desvalijada. Cuando ella y su marido José Carlos Bernal, volvían en coche desde Andalucía, una llamada del conserje de su finca les dio la mala noticia: unos cacos habían forzado la ventana de su domicilio. La revista Lecturas recoge el testimonio de la afectada y muestra las fotografías de su casa tras el robo. "Ha sido un robo muy extraño (…) Tengo psicosis cuando entro en casa. Nos va a costar superarlo (…) No pillaron a mi hija de puro milagro. Yo no me quedo en casa sola ni un minuto", confiesa dolida.

Otro de los protagonistas de la revista Lecturas es Jorge Javier Vázquez, que concede una entrevista a la publicación para hablar sobre su situación sentimental. "Estoy acomodándome a mi nueva situación de soltero. Le pasa a cualquiera que se separa, que no tienes con quién salir (…) Me muevo bien en la soledad pero tengo la necesidad de conocer gente". Aprovecha también para hablar sobre su enfermedad: "El cirujano que me operó me dijo que estaría más sensible y tenía razón. Han sido unos meses emocionalmente complicados (…) Con mi psicóloga estoy aprendiendo que la tristeza también forma parte de un proceso".

Belén Esteban ha disfrutado de una intensa luna de miel: Málaga, la Toscana, Galicia, Tenerife… son algunos de los lugares por los que la colaboradora de Sálvame ha visitado junto a su recién estrenado marido Miguel. La revista Diez Minutos hace un repaso de cómo ha sido el viaje más especial de la princesa del pueblo y recoge algunas de las fotografías que ella misma ha compartido en las redes sociales.

Semana destaca también a Belén, pero por otras razones: prepara el desahucio de Toño Sanchís. La de Paracuellos ha pedido a sus abogados que inicien los trámites para echar, por fin, a su exrepresentante de su casa. Es el triunfo final de la colaboradora de Sálvame tras el calvario judicial de hace unos años. Además, Toñi Moreno vuelve al trabajo en su cuarto mes de embarazo, y la infanta Cristina sale de su retiro para visitar al rey Juan Carlos, ingresado para someterse a un triple bypass.