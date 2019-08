Rocío Carrasco, cada día más sola: Rosa Benito se harta y le da donde más le duele

La relación de Rocío Carrasco, hija de los desaparecidos Rocío Jurado y Pedro Carrasco, con su familia comenzó a torcerse desde el fallecimiento de la cantante. Con los años, el trato con su familia es nulo llegando al punto de que no mantiene contacto ni siquiera con sus hijos Rocío y David Flores.

El enfrentamiento se ha avivado aún más durante estos días con motivo de la celebración de la semana cultural Rocío Jurado, que tiene lugar cada año en el municipio de Chipiona, lugar de nacimiento de la artista y en el que no participa su hija. La forma en la que cada bando de la familia trata de homenajear a Rocío Jurado es muy distinta: por una parte Rocío Carrasco produce un musical donde se repasan las mejores canciones de su madre y por otro el resto de la familia que apoya los homenajes que hacen en el municipio gaditano.

La que siempre ha evitado posicionarse en esta guerra ha sido Rosa Benito, que al igual que su hija Chayo, han mantenido cordialidad con ambas partes. Sin embargo esta vez ha ido un paso más allá tras escribir unas bonitas palabras sobres su ex cuñada en las redes sociales: "Qué bonito hablan todos de ti Rocío. Qué gran legado has dejado, no solo en la música, también en lo personal. Cuántas cosas me vienen a la cabeza de vivencias a tu lado. Sabes una cosa Rocío, que tú nunca morirás, ¿sabes por qué? Porque las diosas nunca mueren, y tú lo eres".

Emotivas palabras en las que ha recordado que el museo de Rocío Jurado, ubicado en Chipiona, no ha podido abrir aún sus puertas debido a las desavenencias del ayuntamiento con Rocío Carrasco: "¡Qué injusto que esto esté cerrado aún! Un museo que lleva 8 años sin que todas esas personas que adoran a Rocío, mi Jurado, puedan ver esa maravilla. Ella solo quería que su museo estuviera en Chipiona... ¡Su Chipiona!".

Un claro golpe por parte de Rosa Benito a su ex sobrina Rocío Carrasco, que evidencia que la relación entre ambas no atraviesa su mejor momento. Con el fin de la relación de la hija de Rocío Jurado con su tía y su prima el único apoyo que le queda es el de Fidel Albiac, el hombre que se ha mantenido a su lado desde 1999.