Antonio Tejado da la cara y cuenta la verdadera razón de su desaparición

Antonio Tejado llevaba desaparecido de la televisión más de dos meses hasta que Sálvame decidió investigar los motivos que le habrían llevado a alejarse de los platós de Telecinco. La información que consiguieron iba mucho más allá de una simple ausencia, unos motivos que le pusieron en evidencia y que le provocaron un monumental enfado.

El día anterior, Sálvame ofreció el testimonio de Marta, una mujer que aseguró haber recibido una videollamada subida de tono por parte del colaborador y tildando su comportamiento de "asqueroso". Una situación que comprometería su relación con Marina Rodríguez, joven con la que comparte su vida desde que terminó su breve idilio con Ylenia Padilla tras Gran hermano Dúo.

Este miércoles, Marina habló con Sálvame para afirmar que todo es una gran mentira y que no se ha separado de Antonio en todo este tiempo por lo que es imposible que le haya sido infiel: "Yo confío en Antonio y yo sé perfectamente que es mentira por lo tanto, no me preocupa lo más mínimo (...) Vosotros conocéis un personaje, yo conozco a la persona, es mi pareja. Me importa una mierda lo que se diga en la tele. Eso se puede manipular, crearlo falso y lo sé de sobra que lo hacéis. No hace falta corroborarlo para saber que es mentira. Estáis haciendo mucho daño a Antonio y a mí. Me parece muy fuerte que a un colaborador de vuestro programa le hagáis daño, porque es todo mentira y yo lo sé. Y me voy a encargar de que todo el mundo lo sepa ", sentenció en un tono muy duro contra el programa.

Finalmente Carlota Corredera consiguió hablar con Tejado que se mostró tajante con sus ex compañeros y con las informaciones que se han vertido en las últimas horas: "La verdad es que me encuentro mal, muy mal. Decidí aislarme pero esto es una rueda de a que no puedes salir", confesó. Según su testimonio, el verdadero motivo de su ausencia no es otro que "conseguir escapar" de la televisión y evitar que se hable sobre su vida privada: "Veo que es imposible, esto parece una mafia".

"Se han contado barbaridades. Le habéis dado crédito a una señora que no conozco. Mi hijo de diez años ha tenido que escuchar que su padre hace esas cosas con el móvil. Yo no realizo ese tipo de prácticas, pero si las realizase es mi vida. No entiendo como se pueden decir esas cosas. Esta chica no es mi prototipo y tengo mi corazón ocupado. Estoy dolido porque decís que sois compañeros y para mi esa palabra tiene otro significado. He escuchado a gente que quería opinando sobre mi vida. Ya veo que me queréis todos mucho", concluyó.