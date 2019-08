Carlos Pérez Gimeno

Loles León ha tenido un verano imparable, y como ella misma dice: "No he parado de ir de aquí p'allá y de allá p'aquí", como siempre, demostrando su san sentido del humor. El programa de Cocinando con Loles ha tenido un gran éxito de audiencia y como es lógico, la actriz está muy satisfecha. "Hemos sido la sensación y la revelación del verano, lo pasé muy bien aunque hubo de todo, porque al principio no conoces con los que estás, y cuesta un poco hacerse con la situación, pero después de decir yo mis cuatro pautas, todo fue como la seda".

La actriz tiene proyectos de cara a la nueva temporada. "Tengo una película y hasta aquí puedo contar. Va a ser una directora, seguramente para noviembre, pero todavía no se puede adelantar nada". Loles una gran amiga de Antonio Banderas y a preguntarle por el malagueño, sus palabras no pudieron ser más cariñosas. "Somos amigos desde hace 40 años, es una gran persona, generoso, muy solidario y un actor maravilloso. Está nominado para el Oscar y para los Goya, y como eso ocurra, se lo quiero entregar yo, porque soy la más veterana".

"En Hollywood he estado varias veces -dice Loles León-. Solamente en los Oscar tres, y me ofrecieron quedarme allí, cuando se presentó Átame, pero no quise porque no hablo inglés y me dije "Que voy hacer yo aquí. Yo necesito estar en la Plaza Mayor". Al preguntarle cómo fue aquel encuentro con Madonna, comentó muerta de risa que le dejó muy claro que las españolas no llevaban la navaja en la liga, pero que ella la llevaba en el canalillo. "Madonna se lo ha montado muy bien, eso no se puede discutir, pero nunca ha cantado bien". Así de claro lo explicó.