El angustioso episodio que marcó para siempre la vida de Gema López

Al igual que relatase Carmen Borrego en la portada de la revista Lecturas de este miércoles, Gema López ha compartido con Sálvame la terrible experiencia que sufrió cuando fue víctima de un robo en su hogar. Una revelación que dejó muy sorprendidos a sus compañeros, que desconocían su "angustiosa" experiencia. "Entraron a martillazos", aseguró.

La buena noticia es que a diferencia de la hija de María Teresa Campos, a los que los ladrones quitaron joyas, aparatos electrónicos e incluso la báscula del baño, todo por un valor que rondaría los 50.000 euros, en el caso de Gema no pudieron llevarse nada. "Lo que más angustia me dio fue pensar que me habían abierto los cajones y me habían tocado la ropa interior".

La colaboradora de Sálvame ofreció su teoría sobre el fracasado robo y es que cree que los ladrones que entraron en su casa buscaban "dinero y joyas". "Yo en mi casa no tengo nada de eso", comentó. A pesar de decir que viviera ese momento, que ocurrió hace años, con verdadero terror: "lo que más angustia me dio es pensar que me habían abierto los cajones y tocado mi ropa interior", ha confesado.

Carmen Borrego y Gema López no son las únicas. Kiko Hernández también sufrió un asalto a su hogar e incluso la catalana Laura Fa confesó que le robaron algunos objetos y aparatos tecnológicos que para ella ya no solo tenían un precio económico si no un gran valor sentimental.