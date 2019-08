El aviso de Raquel Bollo que rompe la cabeza a sus seguidores

La mejor edad de una mujer...comienza cuando cierra el libro de lo k no funcionó y decide empezar de nuevo pk siempre es tiempo de cambiar y reinventarse así misma. Incluso, si el aprendizaje duele... #vida #amamesinmodales #hastaelinfinitoymasallá #todopasaporalgo Look bellaspinella

A post shared by Raquel Bollo (@raquelbollo) on Aug 28, 2019 at 10:30am PDT