La batalla que espera a Olivia Newton-John tras sus vacaciones gallegas

La cantante y actriz británica Olivia Newton-John, que alcanzara una gran popularidad mundial tras protagonizar la película Grease, junto al bailón que interpretaba John Travolta, atraviesa una fase muy delicada en su enfermedad, que se ha recrudecido en tres ocasiones, que en las dos anteriores la artista consiguió superar favorablemente. Pero hace justamente un año volvieron a detectarle un cáncer. Padeció uno de mama, luego tuvo dolores intensos de espaldas y ahora lleva luchando desde que le detectaron otro cáncer maligno que le afecta a su columna vertebral. Metástasis que ella afronta con la mayor serenidad posible, afirmando que "no quiero saber cuanto tiempo me queda de vida". Nos llega al alma leer ese mensaje de quien nos cautivó con su simpatía y musicalidad en aquella juvenil película antedicha. Rodó otras, pero ninguna superó a Grease. En su biografía tiene registrados un buen número de álbumes con canciones pop que han llenado toda una época en los últimos cincuenta años, pues comenzó a cantar a temprana edad.

Olivia, se repone estos días en su casa de California después de disfrutar unos días de vacaciones en tierras gallegas, donde nos enteramos que tiene unos familiares y amigos, que fueron sus anfitriones y guías durante su estancia en la denominada Ribera Sacra, conocida por la calidad de sus vinos tintos, que no abundan tanto allí como los blancos. Zona situada entre las provincias de Lugo y Orense. La actriz-cantante pudo conocer lugares del interior de ambas ciudades y contornos, solazarse tanto con el paisaje como la gastronomía. No tuvo inconveniente, al ser reconocida por gentes sencillas y algún avispado reportero, en posar para los inevitables "selfies" y hacer algunos comentarios de alabanza sobre Galicia.

Olivia Newton-John, a la que familiarmente llaman "Livvy", cumplirá el próximo 26 de septiembre setenta y un años. Conserva un rostro fotogénico y sus peculiares cabellos rubios, algo ya ribeteados con hebras cenicientas. Hemos contemplado fotografías de su estancia gallega, usando gafas y exhibiendo su encantadora sonrisa. Por dentro, claro, llevaba "su procesión". Muy querida en Australia donde vivió desde los cinco años, aunque viniera al mundo en Cambridge, Inglaterra, hizo unas declaraciones últimamente: "Si te dicen que te quedan seis meses de vida ¿vas a creértelo porque las estadísticas lo digan en casos como el mío?"

Hay un precedente familiar: su hermana Rona, también actriz, falleció a causa de un cáncer. Olivia es muy tenaz, y se ha sometido a toda clase de tratamientos médicos, y algunos otros de medicina natural, incluso recurriendo a la marihuana para calmar los agudos dolores que sufre. Su vida no ha sido fácil, a pesar de cosechar grandes éxitos como actriz y cantante. Precisamente a causa de sus enfermedades tuvo que cancelar algunos contratos, amén de que dada su situación las productoras preferían no contar con ella. Lo que le supuso un añadido daño psicológico, por no hablar de su patrimonio, que fue disminuyendo y tuvo que deshacerse de una mansión que poseía en Miami. Para colmo emprendió un negocio de ropa, le fue rematadamente mal y a punto estuvo de arruinarse. Para "salvar los muebles", que se dice, emprendió una serie de apariciones en televisión, que solventaron sus cuentas bancarias.

Otra cuestión que afecta a personajes tan notables como Olivia Newton-John es la de sus admiradores más fanáticos. Asunto que en los Estados Unidos alcanza a veces momentos peligrosos y preocupantes. Uno de esos descerebrados individuos, que la perseguía a menudo, llegó a matar a uno de los perros de la cantante, clavando un cartel a las puertas de la vivienda de ella amenazándola con acabar con su vida. Como quiera que recibía anónimos parecidos de otros locos tuvo que contratar los servicios de un detective, especializado en tales incidentes. Quien logró que dos tipos que la amenazaban fueran alejados por orden judicial. Delincuentes que acabarían después asesinando a varias personas.

La vida íntima de Olivia no ha sido tampoco muy tranquila. Su primer matrimonio con el actor Matt Lattanzi, celebrado en 1984, acabó en divorcio en 1995. Tuvieron una hija, Chloe Rose, que en la actualidad sigue los pasos de su madre, también alternando la música con la interpretación. Entremedias de aquella unión, cuando ya Olivia y Matt se habían distanciado, ella mantuvo relaciones con un operador cinematográfico llamado Patrick McDermott, quien cuando se cansó de estar al lado de la estrella no tuvo mejor ocurrencia que fingir un accidente mortal en una travesía en barco. Lo sorprendieron meses más tarde, vivito y coleando, cuando ya Olivia se había repuesto del susto y el comprensible dolor por su desaparición. Encontraría en 2008 al magnate John Easterling, casándose, que continúa siendo su mejor apoyo en estos días tan difíciles por los que atraviesa la recordada protagonista de "Grease".