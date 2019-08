Ha pasado un tiempo desde que Dakota Tárraga y Pedro García Aguado se vieran las caras en Hermano Mayor, pero desde entonces se ha fraguado una relación muy particular entre ellos.

Aguado logró encarrilar a la conflictiva Dakota, que con el tiempo se ha hecho famosa a raíz de su intervención reciente en Supervivientes. Ahora, el "hermano mayor" televisivo ha dado el salto a la política como director general de la Juventud en la Comunidad de Madrid.

Los dos, si bien por vía telefónica, se han reencontrado en Cuatro, en el espacio Todo es Mentira, donde se ha visto el buen feeling entre ellos. "Me alegro mucho, te quiero mucho… No tengo palabras, todo lo que me has ayudado… Muchas gracias por defenderme cuando se metieron conmigo", dijo Dakota, que en Honduras se volvió a hacer famosa por sus enfados.

Aguado descubrió a los espectadores que Dakota se comportaba mal con sus padres por un arraigado trauma a raíz de la desaparición de su hermano. Ella, pese a los roces, no le guarda rencor, y de hecho saludó a la incoporación del gobierno de Díaz Ayuso con un entusiasmado "¡hola, Pedro!".

"La piel de gallina me pones. Eres una crack, sigue así", contestó el antaño coach televisivo, que fiel a su estilo pidió a Dakota "tener los pies en el suelo y que la tele no te cambie". Pedro García Aguado no tuvo inconveniente en comentar la participación de la joven en el show de Telecinco, asegurando que "Dakota es mucha Dakota. Ha concursado pero se le ha visto la nobleza que tiene y eso es importante en un concurso".

Aguado también contestó en Todo es mentira a las preguntas sobre su nuevo sueldo en la Comunidad de Madrid. "Se queda en nada si lo comparamos con lo que cobraba en Hermano Mayor", fue su contestación.