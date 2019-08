Anabel Pantoja explica entre lágrimas su “vergonzoso” episodio en Cuba

Anabel Pantoja está destrozada después de la enorme repercusión que ha tenido su última publicación en las redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja disfrutaba de unos días de descanso en La Habana cuando tuvo la brillante idea de obsequiar a unas niñas cubanas con unos llamativos regalos: unas gafas de sol y un lápiz labial. Acompañando la imagen con la correspondiente mención a la marca de los productos. Las redes sociales no tardaron en criticar duramente a la colaboradora de Sálvame calificando su acto como "vergonzoso" y "vomitivo".

Para aclarar el tema, Anabel se puso en contacto con Sálvame este jueves y confesó que se arrepiente de lo ocurrido porque "no era consciente del daño que podía causar": "Pido perdón y disculpas a toda la gente que he podido hacer daño, no era mi intención. No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando. Me acusan de querer comercializar con menores de por medio y nunca haría nada que hiciera daño a un menor, adoro a los niños".

Para zanjar la polémica eliminó los stories de su cuenta de Instagram y subió un vídeo explicándose. Un reacción muy aplaudida por su compañero Kiko Hernández: "Ahí si que no has estado nada cortita, has estado muy valiente"."Las marcas perjudicadas no tienen nada que ver, ni yo he cobrado ni he hecho nada por publicidad", aclaró.

Antes de despedir a su compañera, el presentador le pidió que disfrute de las vacaciones y se olvide del teléfono móvil: "Deja el puñetero móvil. Las redes sociales son trabajo y ahora estás de vacaciones, no lo captures todo". "Estoy enganchada", reconoció. "Mi primo Kiko me dijo "prima, esto tienes que arreglarlo. No sabía que se había liado tanto. No volverá a ocurrir jamás en la vida". Finalmente, la sobrina de Pantoja rompió a llorar y con la voz rota destacó su "amor por los niños y las personas mayores": "Jamás haría nada en contra de ellos".