Carlos Pérez Gimeno

Rosa López ha tenido un verano muy intenso de trabajo y está muy ilusionada con un proyecto que lleva tiempo preparando, y donde quiere demostrar todo su arte. "Me estoy preparando muy a fondo, no solo a nivel vocal, también físicamente. El estreno está previsto que sea para este Otoño, el lugar todavía está por cerrar, va a ser un homenaje a Latinoamérica, donde quiero regresar. Estoy versionando muchos temas, casi todo el repertorio. La verdad es que no paro, estoy volcada con mi trabajo y también he compuesto dos temas que van a salir también en Otoño, y estoy muy emocionada. He procurado sacar tiempo también para ver a mis amigos, y familia". De esta manera lo explicó.

La cantante también ha hecho sus pinitos en el cine de la mano de Santiago Segura. "Ha sido una experiencia estupenda, tan solo ha sido un cameo en su última película, la de Padre no hay más que uno.

De amores prefirió no hablar, parece ser que su corazón está libre y de momento prefiere que siga así, ya que por ahora la artista lo que de verdad le preocupa es que su espectáculo tenga un gran éxito, y pueda llevarlo a muchas ciudades de España, y donde surja fuera de nuestras fronteras