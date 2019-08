Cayetano Martínez de Irujo relata "los abusos sexuales que sufrió por parte de señoras mayores"

La Otra Crónica de El Mundo adelanta este sábado en exclusiva el contenido del capítulo más polémico de De Cayetana a Cayetano, el libro autobiográfico de Cayetano Martínez de Irujo, el heredero espiritual (así se proclama él mismo) de la duquesa Cayetana de Alba.

En el texto se relata los abusos sexuales (así lo denominaron sus terapeutas) por parte de señoras mayores: "A los dieciséis años salía con una señora que me daba 20.000 pesetas (…) Yo era feliz, sin embargo los terapeutas de EEUU que me atendieron años después coincidieron en el daño que me había hecho psicológicamente. Era un menor y se aprovecharon de un desamparado emocional que buscaba cariño, refugio y una madre (...) El sexo era mi válvula de escape, ninguna se resistía. Vivía en una obsesión, seducir a mueres de todas las nacionalidades. ".

También narra el infierno de adicciones que vivió durante más de cinco años: "Era carne de cañón para las drogas. Una modelo me llevó al lado oscuro", asegura. "Me acerqué a las drogas y las coca me perturbó por completo (…) Pocholo era mi compañero. Íbamos con tres grupos de chicas (…) Entre Pocholo y yo manejábamos el cotarro. Él pegaba saltos y yo no había nacido para brincar por las pistas de las discotecas. Fueron cinco años de vorágine hasta que me planté y me hice una pregunta reiterativa: ¿Qué hago aquí?".

En resto del contenido del que promete ser uno de los libros más polémicos del año lo podremos conocer cuando el libro salga a la venta. La fecha de publicación será el próximo 4 de septiembre: "Pertenecer a la Casa de Alba es un gran privilegio pero también una gran responsabilidad que exige un altísimo precio a pagar: la pérdida de tu capacidad para decidir sobre tu propio destino. Cayetano ha pagado ese precio con creces y, por primera vez, con sinceridad y valentía, nos revela en este libro conmovedor aspectos desconocidos de su vida y muchos secretos de la familia más aristocrática de España", reza el texto de presentación de la obra.