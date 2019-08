Criticas feroces contra Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, tras anunciar su nuevo trabajo

Después de realizar las prácticas de su carrera -economía- en Mediaset, Anna Ferrer ha anunciado esta semana que será la próxima presentadora de MorningGlory, en Mediaset. Parece que la hija de Paz Padilla quiere seguir los pasos de su madre y empezar por un programa juvenil y original para llegar a todos esos seguidores del canal y sobre todo de ella misma, que seguro que no se pierden ni un solo detalle de la nueva faceta de la influencer.

Anna Ferrer se estrena como presentadora en Mediaset

"Hola, soy Anna Padilla. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con vosotros y muy nerviosa. Vamos a hacer muchas cosas y me vais a poder conocer un poco más" ha comenzado el programa de este viernes, además ha respondido a muchas preguntas que día tras día le hacen sus seguidores en Instagram para darse a conocer en esta nueva faceta. Lo que más nos ha llamado la atención es la negativa de la hija de Paz Padilla a entrar en un reality de televisión, aunque ¡atención! no descarta nada.

A la pregunta: ¿Entraría en algún reality?, Anna Ferrer ha respondido que: "Es algo que desde siempre he dicho que no, que no quería, que no me gustaba pero lo he vivido con mi madre tanto que algo en mí se ha quedado. Estoy haciendo esto por probar, porque me apetecía, pero de ahí a entrar en un reality creo que es un paso súper grande que ahora mismo me da mucho miedo y no sé si estaría preparada para hacerlo pero puede ser, aunque de momento no".

De esta manera, Anna Ferrer, ha empezado en su nueva aventura televisiva. La influencer, que tiene un gran número de seguidores en sus cuentas de redes sociales, se estrena como presentadora de MorningGlory. Un espacio divertido, moderno y original donde se dejará la piel para dar todo de sí y poder cumplir, poco a poco, todos sus sueños.

Una anuncio que no ha gustado a todo el mundo. Muchos de los usuarios de las redes sociales han acusado a Anna de "enchufada" y de lograr este trabajo de presentadora en Mediaset gracias a su madre.

Después de un gran casting ....entre ella y ella ...ha sido elegida ella,nada tiene que ver mamá....eso sí la mamá llevaba 2 años diciendo que su hija la tele jamás...y llamarla presentadora me parece muy presuntuoso.. habrá que verla primero no??y empezar con el novio?? — mercuryacdc (@MafaldaShreck) August 30, 2019

Como tenemos poco con la incultura y el saber estar de Paz padilla en la tele .. Nos meten a calzador y con enchufe a Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, se estrena como presentadora #tELECINCO pic.twitter.com/chTJfUj6TE — Non StOp (@xurde0o) August 30, 2019