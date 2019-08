¿Cuál es el origen del odio entre Kike Calleja y Belén Rodríguez?

Kiko Hernández propuso a Belén Rodríguez una situación "algo comprometida": "Vas en un avión, de repente avisan que se va a estrellar, en el viaje van Alonso Caparrós y Kike Calleja, pero solo hay dos paracaídas, ¿a quién se lo darías?". Un malicioso juego del colaborador que sacó a la luz una vieja enemistad que no se había hecho pública hasta ahora: "Aunque tuviera 150 paracaídas yo no le daría ninguno a Kike Calleja", contestó Belén.

Los colaboradores del programa pidieron a los protagonistas, ambos en plató, que explicasen a qué se debía "ese mal rollo palpable", pero Belén se negó a hablar del tema avivando aún más la curiosidad de los presentes: "Yo mis cosas las ventilo en privado, no lo voy a contar aquí. Kike yo no voy a hablar de nada personal y mucho menos contigo que me importas una mierda. Lo que me pasa con Kike ya se encargó él de hacerlo público y yo mis cosas no las cuento aquí. Te podría contestar pero no me da la gana. No lo cuento por mi, por ti contaría lo que fuera", dijo para sorpresa del reportero.

Kike Calleja aseguró que desconoce el motivo del enfado de su compañera pero sospecha que está relacionado con el clan de las Campos. En los últimos meses, la relación de Belén Rodríguez con la matriarca y sus hijas se ha roto y Kike Calleja es uno de los mejores amigos de Terelu Campos: "¿Cuento el mensaje que me enviaste por privado? Sigo viviendo y respirando sin ti. Imagino que estás enfadada por algo relacionado con el tema de las Campos".

Además, confesó que a pesar de no haber sido nunca amigos le pedía perdón por si hay algo que haya molestado a la colaboradora, disculpas que Belén Rodríguez no aceptó: "Enfadada tampoco estoy. Ahora si te veo pues no me resulta agradable", contestó manteniendo su postura contra el reportero.