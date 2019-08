La noche de pasión de Gloria Camila con un famoso torero

Dani Sánchez, el que fuera uno de los mejores amigos de Gloria Camila, visitó Sálvame este viernes para desenmascararla. La hija de Ortega Cano podría haber sido infiel a Kiko Jiménez hasta "en siete ocasiones". Y entre ellos podría haber un torero, un cantante muy famoso, una estrella de cine y un colaborador de tv.

"Me ha humillado un montón de veces", comenzaba Dani para justificar la traición a su amiga. "Me he visto con muchas advertencia de parte de su entorno. Me han humillado. Ella quería que yo eligiese entre Kiko y ella, y ambos eran mis amigos. Hay un cambio en Gloria después de Supervivientes, se le sube la fama a la cabeza", continuó. "Seguía siendo su amigo por miedo, pensaba que sería una mala época. Me arrepiento de no haber hecho caso a mi madre que me dijo que cortase la relación (...) Me dijo que o bloqueaba a Sofía Suescun o ya no era su amigo. Era su marioneta".

Dani mostró a la presentadora de Sálvame Nuria Marín los mensajes que Gloria Camila mandó a un famoso torero. "Se quedó sin batería en el móvil y me pidió el mío para quedar con él", explicó. "Es un torero muy conocido. A la salida de Supervivientes, después de un debate, la dejé en la casa del torero y me dijo : 'Tú esto nunca lo puedes contar'. Su entorno me advierte de que no lo cuente, pero lo hago por Kiko, porque él ha sacado la cara por mi. Estaba ansiosa por encontrarse con él, Kiko no sospechaba nada. Pero luego ella era muy celosa con Kiko y haciéndole sentir mal. Kiko estaba muy enamorado pero cuando descubrió la primera infidelidad cambió".

El ex amigo de Gloria Camilo también dio pistas sobre el cantante con el que habría sido desleal a Kiko: "También es muy famoso. Pertenece a una saga familiar muy importante en la prensa del corazón. De hecho a venido a Telecinco en varias ocasiones. Con él también estuvo en varias ocasiones".