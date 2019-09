La semana negra de Terelu Campos antes 54 de su cumpleaños

El pasado domingo María Patiño celebraba su cumpleaños rodeada de algunos de sus compañeros de Sálvame, con los que mantiene una estupenda relación de amistad. Situación muy diferente a la que vivirá este año Terelu Campos, que este sábado ha cumplido 54 años, y cuya relación con sus antiguos compañeros de plató está prácticamente rota. A pesar de que el pasado mes de mayo, con lágrimas de emoción en los ojos, anunció que dejaba para siempre el Sálvame "al no verse con fuerzas para continuar", poco han tardado en pasar de la tristeza al odio.

Mila Ximénez y María Patiño, dos de las mejores amigas de Terelu Campos, han mostrado su descontento ante sus últimas actuaciones y la relación se ha ido enfriando sin remedio. "Me parece raro que digan todas esas cosas porque quienes lo han dicho son amigos tuyos", le preguntó Sandra Barneda el sábado pasado en Viva la vida refiriéndose a las reacciones de sus compañeros a su entrevista en la revista Hola: "Ah, ¿sí? Yo no lo sé".

Las palabras de Alejandra Rubio, la hija de Terelu, a la publicación en las que aseguraba que no se plantea participar en realities porque no le gusta la televisión actual, no gustaron a Mila Ximénez, que terminó explotando en directo: "Me parece que ven los realities como algo humillante. Vivir el mundo de la noche me parece mucho peor y arriesgado que hacerte un reality ¡Y mucho más feo! Ya está bien de hablar desde una plataforma como que los que van a un reality son menos".

"¿De verdad, compañeros, os he hecho algo tan tremendo como para recibir este pago?", preguntó Terelu con tristeza en Viva la vida. "Esto no se lo haría ni a mi peor enemigo. No entiendo qué se critica. Estoy en otro programa, y no estoy haciendo nada aquí que no haya hecho en Sálvame", comentó visiblemente enfadada.

Otro de los motivos de las críticas hacia ella es la exposición mediática que se está haciendo de la relación de su madre María Teresa Campos y Bigote Arrocet tras los rumores que apuntan a una mala racha entre la pareja y la reaparición de Gema Serrano, la amiga ‘especial’ del artista. Los compañeros acusan a Terelu y Carmen Borrego de mercantilizar las historias personales de su madre.

A pesar de todos estos frentes, la revista Semana asegura que Terelu va a celebrar este sábado 31 de agosto su 54 cumpleaños por todo lo alto rodeada de quienes más la quieren, es decir, su familia y un selecto grupo de amigos. Más allá de los problemas en el trabajo los último doce meses no han sido nada fáciles para Terelu Campos, que ha tenido que librar una dura batalla contra el cáncer, una enfermedad contra la que ha luchado con ahínco y que la ha hecho sacar su lado más fuerte y valiente.