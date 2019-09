Diego Matamoros, el polémico hijo del colaboradores de Sálvame Kiko Matamoros, ha desvelado un espectacular giro en la enemistad que mantiene con su padre. Y es que, cuando saltó la noticia de su enfermedad en los medios, el joven se puso en contacto con Kiko para dar pasos hacia la reconciliación.

Aunque Diego critica la decisión de su padre de divulgar su enfermedad en una exclusiva, ha asegurado en Viva la vida que ahora "estamos en un punto en el que estamos haciendo las cosas bien".

Tras enterarse por la prensa de su grave enfermedad, afortunadamente atajada ya, Diego se puso en contacto con él porque, "a pesar de todo, es mi padre". "No puedo dejarlo en un momento duro. La forma en la que nos estamos reconciliando es que sabemos que lo hemos hecho mal y estamos intentando reconciliarnos de una forma adulta".

Amenaza a Makoke

Con quien no mantiene buena relación es con Makoke, a quien ha amenazado con enviar a la cárcel e incluso vetado en el programa Viva la vida. La causa, unas palabras de la ex de Kiko que no ha querido desvelar. "No lo puedo decir a nivel público, porque a mí me afecta. No le pido ni un euro, sino una rectificación total. Se lo ha dicho a muchos compañeros que han dado la cara y me lo han dicho".

"Si ella no quiere llegar a ese término, va a tener una querella criminal donde se va a exigir cárcel y dinero. Y no es ninguna tontería. El tema es que se lo tome en serio, que ya perdió una demanda conmigo, que mis abogados son buenos", ha amenazado Diego en Viva la vida.

Makoke ya ha asegurado, por su parte, que no va a pedir perdón porque solo contó "verdades que ha vivido".