La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para tratar largo y tendido todos los temas de la actualidad social. Centrada en esta ocasión en el libro de Cayetano Martínez de Irujo, De Cayetana a Cayetano, que está a punto de salir a la venta pero ya está generando todo tipo de polémica.

El pasado fin de semana, Cayetano concedió una entrevista a XL Semanal donde desveló su adicción a la cocaína y seducir mujeres. Eso, entre otras cosas que también mostró el capítulo íntegro divulgado por La Otra Crónica. Tal y como contó la periodista Beatriz Cortázar, la intención de Cayetano era generar revuelo... pero no exactamente el tipo de revuelo que se ha producido.

"El libro era una revancha contra su hermano Carlos, y al final no se está hablando de su hermano", explicó la periodista Beatriz Cortázar. "El libro estaba ideado en un primer momento para pasar cuentas particulares con su hermano Carlos, duque de Alba, y cómo él y no Carlos fue el favorito de su madre y el único en el que confiaba. Tú serás el duque de Alba pero yo era el elegido", dijo en esRadio.

No obstante, y dado que Cayetano ha desvelado todo, y no parte, de sus rifirrafes amorosos y familiares, la promoción se ha salido de control. "Cayetano no ha medido exactamente dónde dirigía sus misiles y se le están volviendo. Al ver la portada de XL Semanal, que titulaba que era adicto a la cocaína y a las mujeres, se cogió tal rebote al ver esos titulares en papel impreso... En ese momento se suspendió toda la promoción del libro, hay un auténtico shock".

Y es que "cuando citas a tanta gente, estos hablan". No es el caso de una de sus más recientes exnovias, la joven nadadora Melani Costa, con la que estuvo casi dos años, y que ha dicho que no va a hacer "ninguna declaración". "Tuvo un final muy duro y nos lo contó llorando", explicó el periodista Carlos Pérez Gimeno. Aquel fue un final tormentoso del que salió "tocada psicológicamente" y pidió que no "se contase", dijo Pérez Gimeno en Es la mañana de Federico.

Mar Flores, sin embargo, es harina de otro costal. "Ella no va a hacer declaraciones ahora mismo –explicó el periodista en Es la mañana de Federico– pero si quiere hablar lo hará. Ella le pagó la primera desintoxicación y la segunda le dijo: allá tú. (...) Habló con Eugenia y su madre contando el problema con la cocaína y le estuvo ayudando, pagando el tratamiento. No se va a dar por aludida por el tema del libro, a quien pone de maquiavélica, y me ha dicho lo mucho que le estima y le quiere". El amor entre Mar y Cayetano llegó hasta el punto que le buscó una casa cerca de la suya en el Barrio del Pilar, para así atenderle mejor. "A Cayetana nunca la soportó, pero con todo y con eso fue a hablar con la duquesa sobre los problemas de su hijo", desveló Carlos Perez Gimeno.

Naturalmente, hay más romances desvelados por el propio Cayetano en el libro. Uno de los más destacados, el que vivió con la infanta Elena. Fue algo de "nobleza obliga", de patriotismo, que duró unos tres meses (así lo define él en el volumen, desveló Beatriz Cortázar) y que le fue aconsejado por las oportunidades que podría reportarle. Este episodio pudo también ser una derivada de los intentos institucionales de "desligar" a la infanta del jinete Luis Astolfi.

También su matrimonio con Genoveva Casanova, que no iba a ser tal cosa: Genoveva cuenta que desde la tercera semana de conocerse ella no tomaba precauciones, él tampoco, y que "él la iba a dejar, y es cuando ella le dice que estaba embarazada de gemelos". Él confiesa que ya había tenido ese problema, "ya lo habían solucionado".

De momento, la cita más inmediata de los Alba es la puesta de largo este fin de semana de los hijos de Cayetano, Luis y Amina, una cita que reunirá a gran parte de las nuevas generaciones de los Alba... y quién sabe cuántos de los anteriores.