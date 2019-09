Mónica Hoyos desvela lo que no se vio de su discusión con Isabel Pantoja

La amistad devenida en rechazo de Mónica Hoyos e Isabel Pantoja en Supervivientes es uno de los grandes enigmas de la última edición del reality. La peruana acudió a El Programa del Verano y contestó a las preguntas sobre esa discusión de la que nunca se supo demasiado; ese vídeo del que nunca se vio en su totalidad que dio al traste con todo entre ellas.

"Fue algo un poco triste", comenzó relatando la ex de Carlos Lozano, que explicó sin dar detalles concretos aquello de lo que se estaba hablando cuando la conflictiva, pero al fin y al cabo buena relación entre ambas acabó para siempre.

"Sin ir más allá, te cuento cómo me sentí. No soy quien para hablar de todo el debate. Pero lo que a mí me sentó mal es que habló de mi madre y se levantó, y dijo que yo no quería a mi madre. Ella utilizó una conversación que tuvimos para hacerlo", contó Mónica en El Programa del Verano.

Mónica Hoyos habla de la bronca con Pantoja | Telecinco



La conversación era sobre la infancia de ambas mujeres, y el papel que jugaron sus respectivas madres al respecto. Tras esto, posteriormente, Pantoja se levantó y arremetió duramente contra Mónica "a mala leche", dando lugar a una discusión de la que nunca se emitió todo.

En una de las galas, "yo estaba previamente pidiendo disculpas si en algún momento dije una palabrota, sin querer hacer daño a ella o su familia. Cuando veo que eso va a más y ella está usándolo para dar a entender que estaba haciendo algo malo, es cuando se levanta y dice eso. Me pareció bajo, feo", lamenta Mónica Hoyos, que entonces se levantó y se fue del plató, sellando la enemistad entre ambas.

La peruana también que tras irse de plató debido a que no se retractaba, Pantoja tuvo otro intercambio de lo más incómodo con Carlos Lozano, su ex: "Sé que hubo una bronca con carlos, sacando él la cara por la abuela de su hija, más que por mi".

Mónica, que aún lamenta lo ocurrido, también se pregunta por qué pasó todo. "Vamos a lo crudo y a la base de la historia, ¿Dónde está el vídeo? ¿Quién la pone en mi contra? ¿Qué objetivo tiene esto?", se preguntó en antena.