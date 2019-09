Toño Sanchís se ríe de Belén Esteban y su amenaza de desahucio

Desde el pasado 17 de julio, Belén Esteban es la propietaria de la vivienda en la que a día de hoy todavía vive su exrepresentante Toño Sanchís con su mujer Lorena y sus hijos. La Justicia le dio la razón a la colaboradora de Sálvame por lo que si Toño se niega a abandonar el domicilio, se podría producir un desahucio forzoso este mes de septiembre.

Ella misma lo anunció el pasado sábado en una nueva entrevista en el Deluxe, donde volvió a cargar contra el que fuera uno de sus grandes amigos. "Él debe 10 meses de hipoteca y de comunidad y yo me tengo que hacer cargo desde que la casa se puso a mi nombre. Él pretende que me haga cargo de los meses anteriores", explicó. "A día de hoy estáis viviendo en mi casa, sois unos okupas. Porque hay okupas que están por necesidad, pero tú estas en la playa posando y echándote vitaminas".

Toño acaba de volver de sus vacaciones familiares en Galicia y lejos de guardar silencio y ante las amenazas de su exrepresentada, decidió publicar una fotografía en Instagram para provocarla. En ella aparece con un sombrero y cortando tranquilamente el césped del jardín del que él todavía considera su chalet. "Domingo de jardinero, cortando el césped. Look camiseta", escribió, y añadió el hashtag #Bastayadementiras.

Toño no parece muy preocupado por las amenazas de Belén, ni siquiera por el desahucio que podría dejarle en la calle el próximo mes. Por si se le ha olvidado, la colaboradora le recordó el dinero exacto que todavía le debe tras ganar el juicio. "Me debe 153.000 euros más 105.000 de intereses y costas. En el último juicio le he ganado 115.000 euros. Yo no sé si me lo podrá pagar, pero esto se hereda, me lo tendrán que pagar sus hijos", aseguró.

A continuación, leyó un escrito de su abogado con el móvil para "no meter la pata". "En septiembre vamos a presentar una demanda de responsabilidad a los administradores contra Toño y Lorena, personas físicas. Una querella criminal por alzamiento de bienes, falseamiento de cuentas anuales, insolvencia punible y administración desleal. Si se celebra el juicio, hay penas de cárcel, y voy a por todas", sentenció.