Chabelita muestra su talento oculto en la portada de 'Lecturas'

Lecturas arriesga esta semana en su portada publicando una foto de Chabelita en todo su esplendor, y mostrando una parte de su anatomía que no sabíamos que tuviese tan bien trabajada: su trasero.

La hija de Isabel Pantoja posa al más puro estilo Jennifer López (a la que no tiene tanto que envidiar) y muestra uno de sus talentos. El otro es el musical: el viernes 13 de septiembre lanza al mercado su primera canción.

La revista se ha colado en la grabación del primer videoclip de la peruana, que ha elegido como nombre artístico "Isa P.", y que debuta en la canción con un tema titulado "Ahora estoy mejor". Para ello ha pasado por quirófano y ha elegido un elenco de bailarinas no muy agraciadas a las que hacer sombra. Un truco antiguo pero efectivo.

La estética del videoclip está ambientada en un garaje en el que vemos coches deportivos. Su look podría definirse como el de una Rosalía versión chunga que luce pantalones de vinilo de catálogo sadomaso mezclados con corpiños charros, volantes, tejidos de mantón de Manila y flecos. Es decir, un esperpento.

Por supuesto, hay declaraciones. Por supuesto, con su madre como protagonista. Dice Chabelita que Isabel Pantoja se ha sorprendido al verla "tan suelta" y que se quedaría muy triste si no acudiera a la presentación de su debut musical.

Malú y Albert Rivera ya viven juntos

La revista Semana asegura que el líder de Ciudadanos y la cantante ya comparten techo en la casa que compró Malú a finales del año pasado.

Como prueba, publica una secuencia fotográfica en la que vemos el coche oficial del político saliendo de la residencia, un chalet en la lujosa urbanización madrileña de La Florida.

La revista también nos cuenta que hace unos días la pareja salió a comer al restaurante Urrechu, en Pozuelo de Alarcón, y que allí degustaron un menú compuesto por rollitos de cigalas con vinagreta de soja y ensalada y chuletón de buey con guarnición. Según testigos, fue Albert el que pagó la cuenta.

Mar Flores cumple medio siglo

Mar Flores coincide en la portada de ¡Hola! con Cayetano Martínez de Irujo justo en la semana en la que el que fuera su novio la acusara de ser "fría, maquiavélica y de doble personalidad". Menuda forma de aguarle un reportaje en el que pretendía celebrar que cumple 50 años y que está "mejor que nunca".

"Picos, valles, tormentas y remansos de una mujer siempre sujeta al escrutinio público y al juicio de masas", leemos en la revista, que publica una docena de páginas con fotografías espectaculares de la modelo reconvertida actriz reconvertida empresaria.

Mar posa espectacular y explica cómo ha gestionado a lo largo de su vida los muchos escándalos que ha protagonizado. "Hoy ya no me pasa. Pero entonces no podía controlar lo que me pasaba, me arrastraba la corriente…". También hace referencia a Elías Sacal, su última conquista, con el que mantiene una relación-Guadiana: "Ninguno de los dos pide más de lo que sabe que el otro le puede dar. Es un buen equilibrio".

Y ni una sola palabra de Cayetano Martínez de Irujo y su libro de memorias.

Por cierto, Mar ya es oficialmente "suegra". Semana publica fotos de la novia de Carlo, su hijo mayor. Se trata de una joven de 25 años de origen cubano que trabaja como bailarina.

Las memorias de Cayetano, en todas las portadas

A la espera de la publicación este mismo miércoles de la biografía de Cayetano de Alba, las revistas se conforman con los avances que hemos podido leer en La Otra Crónica de El Mundo y XL Semanal de ABC. Eso sí: todas las publicaciones le dedican espacio en sus portadas.

"Cayetano revela el lado oscuro de su vida", leemos en Lecturas. En ¡Hola! definen sus palabras como "explosivas". Semana señala que "Cayetano se sincera como nunca" y Diez Minutos le dedica todo su espacio para destacar su adicción al sexo como "válvula de escape". En páginas interiores, todas resaltan como lo más importante el romance que mantuvo con la infanta Elena.

Victoria Federica e Irene Urdangarín, dos 'it girls'

Las hijas de las infantas Elena y Cristina protagonizan un reportaje en ¡Hola! en el que las vemos compartiendo risas en una "tarde de chicas". La buena sintonía entre ambas es evidente, se desconoce si ocurre lo mismo con sus primas, las hijas de Felipe y Letizia.

En la secuencia fotográfica vemos a Victoria Federica e Irene vestidas como dos jóvenes de su edad, montándose en el Volvo de la nieta mayor de Juan Carlos, que ya conduce.

Mary de Dinamarca, la heredera que cierra la nevera

La futura reina de los daneses se ha regalado una nueva sesión de fotos de estudio sin ningún motivo aparente, además del de verse guapa y bien retratada. ¡Hola! se ha hecho con las imágenes, que vienen acompañadas de una serie de declaraciones suyas que no tienen desperdicio. Son tan absurdas que de ningún modo pueden achacarse a un asesor o agente de comunicación de Palacio.

Un par de ejemplos. La todavía princesa asciende de rango al declararse "reina de la sostenibilidad". Dice que en su familia "siempre nos recordamos unos a otros que hay que apagar las luces y cerrar la puerta de la nevera" para ahorrar luz. Además, presume de reciclar su ropa en los actos oficiales (faltaría más) y de husmear en la colada para evitar lavados innecesarios: "Uno de mis entretenimientos es sacar los vaqueros de la cesta de la ropa sucia y preguntar a los niños si de verdad hace falta volver a lavarlos tan pronto". Hace buena a Letizia.

Otras noticias

Cristiano Ronaldo mete a Georgina en su testamento. Quizá no se hayan casado, pero con este gesto el futbolista da un paso más importante quizá que una boda. Informa de ello la revista Semana.

Antonia Dell´Atte, espectacular en Diez Minutos. Protagoniza la sección "Gente con Estilo" y explica que su belleza radica en que nunca se ha operado la cara.

Mónica Naranjo sale con un escritor de libros de autoayuda. Según Semana, mantiene una relación desde hacer varios meses con Laín García Calvo, autor de títulos como La voz de tu alma o Cómo atraer el dinero.

Pipi Estrada, el apoyo de Miriam Sánchez. El periodista deportivo habla en Semana de su pasado amoroso con la actriz, que ahora no atraviesa su mejor momento. "Miriam ha hecho un módulo de reconstrucción de muertos en Madrid pero no ha vuelto a trabajar", dice. Y cuenta que Terelu le arrojó un mando a distancia.