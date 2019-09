La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el libro autobiográfico De Cayetana a Cayetano, donde el hijo de la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, narra algunos de los episodios más escabrosos de su vida.



No obstante, y tal y como aseguró Federico Jiménez Losantos en esRadio, tan importante como lo que ha salido publicado es "lo que han quitado del libro". "Ese libro era más largo, y parte de ese libro ha sido borrado, editado. Porque los abogados de la editorial han entendido que podía ser objeto de juicio, retirada de ejemplares y perjuicio económico".

"Todos los manuscritos pasan por los abogados y miran hasta el detalle, porque una cosa tonta se te puede cargar la edición. Hay cosas tan delicadas y tremendas que los abogados han aconsejado quitarlo", explicó el director de Es la mañana de Federico.

De momento, y tras el inesperado revuelo de su primera entrevista con algunas de las revelaciones del libro, el propio conde de Salvatierra ha cancelado algunos de sus compromisos promocionales. De hecho, tal y como ha asegurado la periodista Beatriz Cortázar, está muy "enfadado" y le han "impactado los titulares". Es algo habitual, dado que "muchas veces pasa cuando lo ves en papel", dijo en Es la mañana de Federico.

El pasado fin de semana, Cayetano concedió una entrevista a XL Semanal donde desveló su adicción a la cocaína y a seducir mujeres. Eso, entre otras cosas que también mostró el capítulo íntegro divulgado por La Otra Crónica.

"El libro era una revancha contra su hermano Carlos, y al final no se está hablando de su hermano", explicó la periodista Beatriz Cortázar. No obstante, y dado que Cayetano ha desvelado todo, y no parte, de sus rifirrafes amorosos y familiares, la promoción parece, al menos de momento, haberse salido de control.