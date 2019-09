Malú y Albert Rivera ya viven en su chalet tras meses de reformas

Malú y Albert Rivera ya viven juntos. Este 2 de septiembre el político reapareció en el Congreso de los Diputados tras unas largas vacaciones de las que, al contrario que otros muchos líderes, se desconoce el destino.

Pero he aquí que en su regreso la revista Semana ha logrado captar una de las pocas instantáneas de Rivera con su pareja Malú, con quien no solo no ha roto sino que ha establecido todavía más su relación.

La secuencia de imágenes muestra al lujoso coche oficial de Rivera pasando a recoger al político a primera hora de la mañana en el domicilio que ambos comparten. Entró por el garaje y a los pocos miutos abandonó la vivienda de camino al Congreso.

La pareja lleva ya un tiempo viviendo en la casa que su novia compró en octubre del año pasado. Tras muchas reformas, ya conviven juntos de manera definitiva, bajo el mismo techo los dos.

Además, hace solo unos días, ambos salieron a conocer a un conocido restaurante de Pozuelo de Alarcón, Urrechu, donde degustaron rollitos de cigalas con vinagreta de soja y un buen chuletón de buey. Fue Albert, según testigos, quien pagó la cuenta. La pareja llevaba puesto un look de verano muy desenfadado.

La casa a la que regresaron es una vivienda unifamiliar en la urbanización La Florida, que costó alrededor de un millón y medio de euros pero que necesitaba una serie de reformas que había que acometer para dejarlo al gusto de la pareja. Casi un año después, Rivera y Malú ya viven en ella.