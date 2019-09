El origen del odio entre María Teresa Campos y Cuca García de Vinuesa

Belén Esteban reveló este jueves en Sálvame un dato sobre la vida de María Teresa Campos que no se había hecho público hasta ahora. Según la colaboradora, un amor del pasado es el culpable de su mala relación con Cuca García de Vinuesa, periodista que durante años colaboró en el matinal de Telecinco Día a día. Una confesión provocada por una conversación de Sálvame con la periodista en la que apoyó a su amigo Víctor Sandoval tras las críticas contra la que fuera su jefa: "Trabajar con Víctor era genial, muy divertido, muy simpático, muy buen amigo y muy inteligente", aseguró.

Menos amables fueron sus insinuaciones sobre la presentadora, de la que prefirió no opinar: "¿Sabes lo que cuesta que yo cuente todas las intimidades? Sería maravilloso que vuestro programa fuera un programa informativo y que yo pudiera decirte de la 'a' a la 'z' lo que viví desde el primer día que empecé con María Teresa. Yo me lo sé todo. Yo soy la vida del programa Día a día. Es que daría para libro porque con todo lo que ha ocurrido con la familia Campos últimamente, con el destroce...", explicó Cuca. "Yo me tengo que morder la lengua. Si Sálvame consiguiera que yo hablara de lo que he vivido en el programa de María Teresa Campos, primero, iría a la cárcel, y segundo, me ponéis un monumento".

Fue entonces cuando Belén contó el origen del odio entre las comunicadoras: un amor del pasado. "María Teresa, si te duele, lo siento", advirtió. "Teresa le quitó el novio y por eso esta señora arremete así contra ella. Me parece muy injusto que ella ahora, con toda su rabia, hable mal de María Teresa después de trabajar tanto tiempo juntas". Kiko Hernández confirmó la información de su compañera mientras que Lydia Lozano quiso defender a Cuca: "Fue el hombro, el apoyo, viajaban juntas… Siempre que María Teresa hacía un viaje se llevaba a Cuca García de Vinuesa".