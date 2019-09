Victor Sandoval hace pública la jugarreta que Paz Padilla le hizo en el pasado

En los últimos días Víctor Sandoval se ha convertido en uno de los protagonistas de Sálvame después de acusar a María Teresa Campos de haberle impedido presentar un programa en las tardes de Telecinco durante le época en la que colaboraba en Día a día. Al enterarse de su maniobra, decidió abandonar el programa en los 20 días posteriores, cuando su contrato finalizaba. Según su testimonio, la comunicadora le prohibió hablar durante esos días y el último de ellos "le sacó del plató del brazo".

Este miércoles, el periodista apuntó de nuevo a otras personas de su pasado que le habrían impedido trabajar durante su etapa en Antena 3 señalando directamente a la presentadora de su propio programa, Paz Padilla. Según el testimonio de Sandoval, la humorista le habría vetado en una serie del canal de Atresmedia: "Tú tampoco quisiste trabajar conmigo en la otra cadena", le recriminó a su compañera. Paz Padilla se mostró sorprendida con la acusación: "¿Yo? ¿En donde? Pero si yo cojo todos los trabajos, ¿de qué hablas? Ahora lo dices", insistió.

"Cuando estuve en Antena 3, que fui el fichaje para hacer pasillo, pedí trabajar en Mis adorables vecinos y me dijeron que no", aseguró el colaborador. "Sería porque no eras actor. Yo no me enteré, no era la directora de casting", contestó Paz. "Yo empecé como actor y sigo siendo actor. El currículum hay que leérselo", dijo con sorna el periodista. "Yo no te he boicoteado a ti, ha quedado claro, ¿no?", concluyó la presentadora.