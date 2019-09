Cuca García de Vinuesa recula y cuenta lo que realmente pasó con Teresa Campos

Belén Esteban aseguró este miércoles que el motivo del ataque de Cuca García de Vinuesa a María Teresa Campos fue un antiguo amor del pasado. Una confesión que ha propiciado que los debates en torno al tema hayan llenado horas en los distintos platós de Telecinco, motivo por el que Sálvame se puso en contacto de nuevo con la periodista para que explicase en directo lo que realmente pasó.

"Mi regla de oro ha sido el silencio toda la vida, lo sabe todo el mundo que me conoce", comentó Cuca al comienzo de la conexión telefónica con Paz Padilla. A pesar de llevar 17 años sin compartir programa con María Teresa Campos, aseguró que sigue manteniendo el cariño de hace años.

Los colaboradores le preguntaron por ese amor que supuestamente acabó con su amistad, algo que Cuca definió como "una anécdota, una chorrada" que ocurrió cuando ya no trabajaban en televisión. Contó que conocieron a Santiago García a la vez y que, a pesar de haberse ido a comer y a los toros con él durante varias tardes, "se fue con María Teresa a su casa y al tiempo se hicieron novios". "A este señor lo conocimos juntas. Pues como a muchos amigos míos. No he tenido novio y estoy separada desde hace 19 años. La historia de este señor fue después de terminar en televisión".

Confesó que mantuvieron una gran amistad y que compartieron momentos inolvidables: "Teresa era una de mis mejores amigas. Hemos vivido todo con nuestros hijos y no voy a permitir que nadie quiera interferir en nuestra relación (…) Nos distanciamos porque la vida de Teresa tomó unos derroteros que no eran los míos".

Además, aprovechó para pedir perdón por las declaraciones que hizo el pasado miércoles 4, en las que aseguró que la meterían en la cárcel si contaba su vida en Día a día: "Fue una estupidez, una chorrada mal dicha por mi parte y pido perdón. Sálvame lleva años llamándome y yo no sirvo ni para atacar ni para discutir. Sabéis que yo no voy a hablar nunca mal de nadie. Me pasé con la frase porque yo no sabía que estaban grabando la conversación. Expresé una frase mal dicha".