Desde que lanzase su segundo álbum El mal querer, Rosalía se ha convertido en una de las estrellas más importantes de nuestro país. Su voz flamenca y su estética la han lanzado a la fama a nivel mundial convirtiéndose en la primera española en ganar un premio MTV al mejor vídeo latino. Además puede presumir de ser la cantante patria más escuchada a nivel mundial en Spotify, con catorce millones de oyentes mensuales, mientras que "Con Altura" se posicionó en el top 50 global de la aplicación.

Esta semana vuelve a ser noticia debido al vestuario que la catalana ha lucido en su último videoclip, "Yo x ti, tú x mí", que lanzó hace unas semanas. Concretamente un pantalón amarillo que lleva impreso una serpiente cascabel enroscada. La imagen lleva consigo la inscripción "Don’t tread on me" (No me pisotees) que corresponde al logo de la bandera diseñada por Christopher Gadsden en 1775, asociada al movimiento libertario, creada en plena Revolución estadounidense.

Actualmente el símbolo se utiliza para representar la idea de que el Estado "no pisotee" a los ciudadanos a través de restricciones a las libertades individuales, impuestos o normas excesivas, normalmente desde una perspectiva libertaria.