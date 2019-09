Kiko Jiménez concede su primera entrevista en Sábado Deluxe después de cinco años de noviazgo con Gloria Camila. El ex superviviente está decidido a contar la verdad sobre su historia de amor con la hija de José Ortega Cano después de los rumores de infidelidad que surgieron tras la ruptura.

En la entrevista previa que mostró este viernes Sálvame, Kiko retrata a su ex novia como una mujer "derrochadora, malcriada y soberbia". Según su percepción tras la separación, ha ejercido "más como padre que como pareja": "Es una persona que derrocha el dinero, decía que tenía dos millones de euros. Me quedé alucinado. Yo sí que sé lo que tiene actualmente en la cartilla. Quítale a eso dos o tres ceros. Ella va a la peluquería y en tratamiento, en extensiones y en no sé cuántos, se deja mil pavos. Yo le decía 'nena, no puedes llevar ese ritmo de vida'. Yo hacía de padre, no solo de novio, sino de padre. Porque, claro, en esa familia tan desestructurada... El padre pasa de ella tres pueblos y la niña reclama la atención de él. En esa familia se llevan todos muy mal".

Además habla sobre la razón definitiva que le llevó a terminar con la relación: "Cuando yo decido dejarla es cuando lo de la casa, que yo me compro una vivienda, con toda la ilusión del mundo, para los dos. Y lo pongo muy bonito para que ella se sienta en un palacio. Y ella, pues nada, se busca una casa de 3.000 euros al mes".

Una relación que se habría visto perjudicada por la entrada de ambos en Supervivientes, reality en el que concursaron en pareja y el que se mostraron como una pareja tóxica: "A raíz de Supervivientes es cuando ella se viene muy arriba. Se ve en un estatus superior, pero lo que le molesta es que yo aguanto y estoy más tiempo en Supervivientes, que también brillo con luz propia. Es ahí cuando ella empieza a apartarme, intenta hacer su vida aparte, excluirme de los eventos. Quitarme de en medio (…) Ella se cree que es la reina del mambo, es cuando empieza a tratar mal a su mejor amigo, incluso a sus familiares", explicó.

"Yo tengo una pelea muy grande con ella, tengo una discusión, porque la pillo que está hablando con Manuel Cortés". Manuel es el hijo de Raquel Bollo y primo de los hermanos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Pero lo más sorprendente de su testimonio llega cuando aclara la relación de Gloria Camila "con un famoso actor", tal y como se había asegurado en las últimas semanas: "Y el actor no es un actor es una actriz. Yo me he encontrado a Gloria con una actriz que tiene un Goya entrando en mi casa y enrollándose, y luego he tenido constancia de que han quedado más veces y de que se han dado el lote mientras venían en el taxi".