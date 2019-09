Un polémico tuit del pasado desata las críticas contra Irene Junquera

Irene Junquera podría convertirse en parte del casting de la nueva edición de Gran Hermano VIP. La periodista se uniría así a los famosos que ya hay confirmados por la cadena: Mila Ximénez, El Cejas, Adara Molinero, Dinio García y Anabel Pantoja a los que esta semana se han sumado Estela Grande, esposa de Diego Matamoros, Noemí Salazar, una de las estrellas de los Gipsy Kings, y Alba Carrillo.

El anuncio de Irene Junquera aún no se ha hecho oficial sin embargo un grafismo mostrado en pantalla durante esta semana en Sálvame les jugó una mala pasada, confirmando por error el nombre de la concursante. Los seguidores del programa no tardaron en viralizar el tremendo fallo del espacio publicando capturas de la imagen con una Paz Padilla con semblante serio, consciente de la equivocación.

Las redes sociales tampoco no han tardado en investigar las redes sociales de Irene Junquera hasta que han encontrado un tuit del pasado en el que reniega y critica Gran hermano. "Me apesta GH, lo siento", escribió en 2010 cuando trabajaba junto a Josep Pedrerol en Intereconomía. El tuit se ha viralizado en las últimas horas y la presentadora ha optado por borrarlo, no sin que antes haya sido capturado por miles de seguidores del programa que le han recriminado sus palabras.

El rostro de Irene Junquera se hizo famoso por su trabajo junto a Josep Pedrerol en programas como Punto Pelota y El chiringuito de Jugones, aunque en 2015 decidió emprender una nueva aventura en Zapeando. Más adelante se enroló en las filas de Mediaset realizando colaboraciones en distintos formatos, siendo uno de los últimos su papel como presentadora de Safari en FDF.