Xisca muestra el secreto mejor guardado de su compromiso con Nadal

Rafa Nadal levantó el domingo su cuarto US Open haciendo todavía más grande su leyenda en el tenis mundial. Se trata del 19º Grand Slam para el manacorí, otra final donde estuvo presente, como siempre, su novia y prometida Mery Xisca Perelló que sufrió y disfrutó con el juego de Nadal apoyándole desde la grada junto al equipo y familiares del tenista.

Siempre discreta pero muy metida en el partido, la novia del tenista acudió al encuentro con unos vaqueros blancos y una sencilla camiseta rosa, pero lo que más llamó la atención fue el espectacular anillo que llevaba puesto en el dedo anular de la mano izquierda. Se trata de un clásico solitario con un gran diamante que podría tratarse del escogido por Nadal para pedirle matrimonio a su novia de toda la vida. Es la primera vez que la futura novia luce el anillo en público desde que se conoció la noticia de su próxima boda, una de las más esperadas del año.

Con este título, la pareja tiene un motivo más para celebrar. Fue el pasado mes de enero cuando la revista ¡Hola! adelantó la noticia del enlace de Rafa y Xisca, que decidieron dar un paso más en su relación tras 14 años. La filtración de la noticia no sentó demasiado bien a Nadal, muy celoso de su intimidad, por lo que no han trascendido grandes detalles del enlace. Lo que sí se sabe es que la ceremonia tendrá lugar el 19 de octubre en Sa Fortalesa de Pollença, una de las propiedades privadas más exclusivas e inaccesibles de Mallorca, y se celebrará en la más estricta intimidad. Solo acudirán familiares y amigos cercanos a la pareja. LOC apunta a que el rey emérito Juan Carlos está en la lista de invitados, aunque todavía no ha confirmado si asistirá.