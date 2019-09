Alaska y Carmen Jara recuerdan sus mejores momentos junto a Camilo Sesto en esRadio

Los tertulianos de Es la mañana de Federico, Carmen Jara, Alaska y Carlos Pérez Gimeno han recordado junto a Federico Jiménez Losantos la figura de Camilo Sesto al que han definido como uno de los grandes artistas que han existido en nuestro país.

Alaska lo recuerda como una de las personas más trabajadoras que ha conocido y presume de haber reivindicado su figura como artista en vida: "Camilo sacaba un disco al año compuesto, producido, cantado por él mismo. Aparte de componer para otros artistas. Está detrás del primer intento de Miguel Bosé anterior al de Florida Park (…) Es uno de esos casos de artistas que están en el número uno y decide arriesgar su dinero con Jesucristo Superstar y contra la opinión de todos", recuerda. "Yo he cantado con él dos veces y también lo he entrevistado. Me alegra decir que lo llevo haciendo desde los 90, no necesito reivindicaciones tardías".

Carmen Jara rememora los tiempos en los que acudían juntos al teatro y lo recuerda como una persona divertida y cariñosa: "Camilo tenía un sentido del humor único y era muy cariñoso. Te enamorabas de él de como era. Era íntimo de mi amiga Rosetta Arbex y en el debut de María José Cantudo en el Teatro Reina Victoria de Madrid nos invitó a las dos y aún recuerdo lo que nos reíamos con él… era muy divertido. También estuvimos en la mesa del día del cáncer con Rocío Dúrcal, Junior... pero Camilo siempre era el más divertido de todos. Me voy a acordar siempre de él".

Por su parte Carlos Pérez Gimeno lo define como una persona entrañable aunque durante su últimos años fue "una persona solitaria, muy apartada".