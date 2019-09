Estremecedor relato de la presentadora Marta Fernández: "Era prisionera en mi propia casa"

Espejo Público ha arrancado su nueva temporada desvelando la identidad de la presentadora de televisión que durante dos años sufrió los ataques de un acosador: Marta Fernández. "Es amiga personal y una extraordinaria comunicadora. Doy su nombre porque previamente lo he consultado y he pedido permiso. Cuando conozco esta noticia yo llamo a la presentadora y le digo: 'Me he enterado de esto'. Y ella me cuenta. Y le pregunto: '¿Te importa que de tu nombre y que cuente lo que te ha pasado?' Y ella me dice que no", anunció el colaborador especialista en sucesos Nacho Abad.

Según la historia narrada por el programa, todo comenzó en el año 2017, cuando la presentadora de Mediaset comenzó a recibir "mensajes raros aunque no preocupantes" a través de las redes sociales. La situación se complicó cuando el acosador descubrió su dirección personal y comenzó a mandarle cartas. En una de estas misivas, le decía que la había visto en una terraza en Madrid y que cuando la vio "su corazón había empezado a palpitar". Semanas después, le dejó un regalo en el balcón de su casa la noche de Reyes, momento en el que decidió poner una denuncia en la Policía Nacional.

El acoso fue a más y se acercó a ella en un acto que ella presentaba: "Me tuvieron que sacar que sacar por la puerta de atrás". "Se plantaba en mi puerta todos los días. A eso de las siete y media ocho de la mañana se ponía debajo de mi balcón a jugar con una pelota o a cantar o hacia que hablaba con el móvil. Me hacía sentir prisionera en tu propia casa", confesó a Nacho Abad. "Hubo un momento que se puso a gritar en mitad del barrio: ‘¡Que no me haces caso! ¡Las mujeres cómo sois! ¡Las guapas cómo sois! Y Luego mirando a la gente que había en el local seguía: ‘¡Las mujeres que solo queréis a los hombres por el dinero! ¡Que no me hace caso!'", hasta que finalmente se marchó. Finalmente, y tras seguir con su acoso, el hombre de 44 años fue detenido y se ha ordenado una orden de alejamiento y no puede acercarse a ella a menos de 500 metros, ni comunicarse con ella.