Polémico regreso a España del hijo de Camilo Sesto: "Ha sido de vergüenza"

Camilo Sesto falleció este domingo a los 72 años de edad tras años arrastrando graves problemas renales. Amigos y seguidores del cantante dieron su último adiós al artista en la capilla ardiente instalada en la Sociedad General de Autores en Madrid y por donde han pasado rostros tan conocidos como Marta Sánchez, Ángela Carrasco o María Teresa Campos. Hasta allí se han desplazado también miembros de su familia, entre ellos su hijo Camilo Blanes, que llegó a España este lunes desde México para despedir a su padre.

A la salida de la capilla ardiente, Camilín, como le conocen sus seres queridos, habló de forma escueta durante unos instantes con Lydia Lozano, que le esperaba con una cámara de Sálvame y explicó que se ha sentido muy arropado por su familia: "Todavía no he asumido la noticia (…) No pensé que iba a ser tan pronto", reconoció. "Me he sentido muy querido y arropado por todos. Todo ha sido bueno para mí (…) Admiro a mi padre y lo admiraré siempre".

Después de la conexión en directo, los colaboradores del programa de Telecinco cuestionaron las palabras del hijo de Camilo Sesto, que al parecer, viajó a Madrid para asistir al entierro con la ayuda de José Muro, un representante de famosos que le habría facilitado el dinero del vuelo desde México. "Ha sido de vergüenza que a la salida del entierro vaya acompañado de un representante que no le dejaba hablar con la prensa en lugar de ir con un tío o un primo. Es muy probable que ese dolor se trasforme en entrevista", aseguró Kiko Hernández. "Ayer a las siete de la tarde ese niño no tenía un billete y fui yo la que llamé a Muro, un amigo mío, para que le pagase el billete. Pero como amigo, no como representante", aclaró Lydia Lozano que mantiene desde hace años una buena amistad con Lourdes Orellana, madre de Camilín y ex de Camilo Sesto.

"¿Esta persona no le va a negociar ninguna entrevista? Lo que no se entiende es que, si va como amigo, y no como representante, no le deje hablar con la prensa", insistió Kiko Hernández con el apoyo de Gema López. "Yo no he hablado de eso. Muro sabe que el niño no estaba para hablar. No era el momento. Tiene 35 años pero de mente tiene menos. Tiene mucha falta de cariño", concluyó la periodista.

Una relación complicada

Hace unos meses Lourdes Ornellas, concedió una dura entrevista en Sálvame en la que no dejó en muy buen lugar ni al padre de su hijo Camilín ni al entorno del intérprete. Entre otras cosas, Lourdes confesó que Camilo trataba mal a su hijo. Y es que, según narró, cuando fue a visitar a su padre en México no le dejaron entrar en su casa. Insiste en que Camilo "solo obedece" y señaló que la persona que maneja los hilos es su administrador, Cristóbal.

Según la versión de la entrevistada, cuando su hijo llegó a México, le hicieron firmar un documento con el engaño de que era para un trámite del banco, pero no sabe realmente qué es lo que firmó y temen que haya renunciado a la herencia del artista sin ser consciente. Ornellas añadió que lo único que le pedía a Camilo Sesto es "respeto hacia su hijo", que le diese "su lugar" y no lo dejase en manos de "estos tipos, porque no lo quieren. Es un estorbo para ellos".

Habrá que esperar unos días para descubrir si Lourdes Orellana estaba en lo cierto y Camilo Sesto finalmente ha dejado sin herencia su hijo.