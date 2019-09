Rotundo desmentido del ex de Miriam Sánchez tras sus graves acusaciones

Miriam Sánchez ha vuelto a la televisión después de cinco años en los que ha tenido que hacer frente a problemas de ansiedad, depresión y adicciones al alcohol y los ansiolíticos. Según explicó ella misma en Sábado Deluxe, canalizó su angustia con la comida, lo que le hizo experimentar un radical cambio físico al que ahora le está poniendo remedio.

En la entrevista en Telecinco, señaló a su anterior pareja, Cristo Vivanco, como uno de los culpables de sus inseguridades: "Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días. Me quería ver muy delgada y no me dejaba comer. Cuando quise terminar con él me daba atracones de comida y lo vomitaba, porque sé que no le gustaba, por eso caí en la bulimia".

Pasado el fin de semana, el aludido ha negado rotundamente esta acusación a través de un comunicado enviado a Sálvame. Con un tono conciliador, desea lo mejor a su expareja y niega haberle impuesto algún tipo de restricción alimenticia durante su relación: "En los 5 años que pasamos juntos jamás la juzgue por su aspecto, nunca la obligué a hacer dieta ni ayuno", y añade que "nunca me fijé en su peso. Me enamoré de su forma de ser". Además, en el escrito confiesa que le complace saber que Miriam se está recuperando de "las dificultades que ha pasado": "Me alegra ver que está en proceso de recuperación. Mi mensaje es que le deseo lo mejor siempre. Espero que la vida le sonría y que, aunque nuestra relación no pudo ser, le deseo lo mejor", concluye.

Lejos de aceptar el desmentido del bailarín, Miriam volvió a arremeter contra su expareja a través de las redes sociales minutos después de leer el comunicado. En la respuesta, insiste en las graves acusaciones que realizó en Sábado Deluxe y le recuerda que tanto él como sus hermanos (todo ellos forman el grupo de baile Los Vivancos), le deben 50.000 euros "en promociones, cuñas y programas de Telecinco": "Salid de puntillas".