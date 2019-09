Jesús Mariñas recuerda a Susanna Griso la jugarreta que le hizo en el pasado

Jesús Mariñas regresó este martes a Espejo Público, programa en el que colaboró durante los años 2009 y 2012. El programa de Antena 3 ha vuelto a fichar al veterano periodista tras apostar de nuevo por el contenido rosa y así recuperar los datos de audiencia que pierde al enfrentarse en esa franja horaria con El programa de Ana Rosa.

Mariñas se reencontró con Susanna Griso siete años después de visitar el plató por última vez protagonizando un tenso momento al recordar cómo fue su polémica salida: "¿Has hecho memoria para recordar por qué dijiste que yo era poco amable y poco simpática?", le preguntó Griso. "Yo creo que eso fue al principio de tu incorporación al programa", contestó él. "Yo creo que no. ¿Qué pasó en 2013 cuando te fuiste del programa?", insistió la presentadora.

"No me acuerdo. Me puedo acordar que seguro fue una reacción visceral", explicó. "No me fui de este programa, me echaron. Me despidieron. No deformemos la realidad". "Y recalaste en la competencia", le dijo la comunicadora. "A mí me molestó que no me llamaras por teléfono para preguntarme qué había pasado. Yo creo que esa es la verdad", le recriminó Mariñas.

"Te aseguro que todo esto lo estoy pensando sobre la marcha. Pero yo recuerdo que tú en aquel momento jugabas a dos bandas: estabas en Espejo Público y también hacías colaboraciones en una cadena de la competencia. Llegado el momento desde esta casa te hicieron elegir. Pero es verdad que yo no te llamé. Puede ser", concluyó la comunicadora antes de dar paso por fin al debate.