Juan y Medio se sincera sobre la enfermedad rara que padece

Juan y Medio ha decidido hablar abiertamente de la enfermedad crónica que padece desde hace años para sensibilizar sobre el tema. El presentador de Canal Sur sufre vitíligo, una afección rara de la piel que tan solo afecta al 1% de la población y que se caracteriza porque se pierden, de manera progresiva, melanocitos, las células que se encargan de dar color a la piel. Según se agrava la enfermedad, la piel va perdiendo color y se quedan manchas blancas o, en caso extremos, llega a una total despigmentación, como el caso de la modelo Winnie Harlow.

El presentador ha hecho pública su enfermedad a través de una carta escrita a la Asociación de Pacientes de Vitíligo en España (ASPAVIT). "Sí, tengo vitíligo, ¿y qué?", comienza la misiva de Juan y Medio. "Me dirijo a todos vosotros con la esperanza de que mis palabras os animen a enfrentaros al vitíligo", explica.

En su última aparición, las manchas en las manos eran visibles

En esta carta, el veterano presentador narra su experiencia personal para animar a aquellos que también padecen la enfermedad a que no se escondan. "Nadie me ha rechazado jamás por mis manchas. Creo firmemente que alguna diferencia en el tono de mi piel en zonas muy concretas de mi cuerpo no me hacen ni mejor ni peor a los ojos de los demás. Mis parejas no me dejaron por ello. No me echaron de ningún trabajo. No me han impedido entrar o salir en ningún recinto", añadió Juan y Medio.