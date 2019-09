Ortega Cano denunciará a Kiko Jiménez por su último golpe bajo

Kiko Jiménez se ha convertido en el enemigo número uno de la familia Ortega desde que su relación con Gloria Camila se terminó. Los ataques del joven a su exnovia y su familia en platós de televisión y declaraciones a la prensa han sido continuos durante todo el verano, pero su comentario más duro sentó especialmente mal al torero.

Cuando una reportera le preguntó a Kiko por la noticia de la retirada del carnet de conducir a Gloria Camila por conducir bajos los efectos del alcohol, su respuesta fue directa: "De tal palo, tal astilla", haciendo referencia al accidente de coche de Ortega Cano que provocó la muerte de Carlos Parra y por el que fue condenado a prisión.

Por estas incendiarias declaraciones Kiko se vio obligado a pedir perdón en su última entrevista en el Deluxe. "Quiero empezar pidiendo disculpas por la desafortunada frase que tuve hacia Ortega Cano. Es verdad que he pasado unos meses complicados, no estoy acostumbrado a esta presión mediática y he perdido los papeles... Lo siento, si me estáis viendo", explicó ante la audiencia.

Pero las disculpas no le van a servir de nada, ya que días después de aquellas palabras, Ortega Cano hizo un anuncio contundente en Sálvame: "Las cosas son como son y los abogados se encargarán de poner las cosas en su sitio", dando a entender que la familia tomará medidas legales. Además, mandó un mensaje al que fue su yerno durante cuatro años: "Si las cosas no van bien, se dejan con ética y con señorío (...) La verdad que no quiero profundizar en este tema, las cosas están fuera de contexto. Que la Justicia sea la que determine", sentenció.