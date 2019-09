¿Qué hacían Violeta y Fabio en la alfombra roja del Festival de cine de Venecia?

"De Valencia a Venecia", escribió Violeta en una de sus publicaciones de Instagram más inesperadas. Desde que salió de Supervivientes, reality de Telecinco en el que encontró el amor junto a Fabio, su vida ha dado un giro radical y ahora se la puede ver disfrutando de una vida glamurosa. Tanto que, durante su viaje a Italia, vivió una experiencia única posando en el photocall del festival de cine de Venecia. Fabio y Violeta llegaron en un barco derrochando amor y luciendo unos impresionantes looks que no pasaron desapercibido para los fotógrafos que allí se encontraban. "Acabo de llegar y ya me estoy enamorando", escribió la exsuperviviente a sus seguidores.

Violeta y Fabio posaron por separado en la alfombra roja del festival. Ella eligió un vestido largo de color blanco, con una abertura en la pierna y escote hasta la cintura. La publicación en Instagram se llenó enseguida de mensajes de amigos y compañeros de profesión: "El fuego de Venecia", escribió su novio. Otros compañeros de cadena como Toñi Moreno, Susana Megan, Carolina Sobe, Kiko Rivera y Laura Matamoros también quisieron comentar la imagen. Por su parte, el italiano eligió un traje en color negro, con camisa blanca y pajarita para su debut en el Festival de Venecia. "Mi muñeco", escribió Violeta en la foto de su novio.

Según ella misma confirmó después, la pareja acudió como parte de una promoción de marca de ropa y joyas: "Minutos antes de cruzar la alfombra roja del festival de Venecia, estaba como un flan pero me hacía la diva para disimularlo. Ha sido una experiencia maravillosa vivir esto por primera vez, gracias a @fragiacomo_official por darnos la oportunidad y por dejarme calzar esas joyas, a @armanibeauty por maquillarme con tanto amor y profesionalidad, a @kerastase_official por peinarme y dejar mi pelo brillante y como no a @pero_natalia por hacerme sentir como una auténtica princesa con su diseño", escribió en su cuenta.