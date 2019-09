Sale a la luz uno de los últimos mensajes de Whatsapp de Camilo Sesto

Camilo Sesto falleció este domingo a los 72 años de edad tras años arrastrando graves problemas renales. Amigos y seguidores del cantante dieron su último adiós al artista en la capilla ardiente instalada en la Sociedad General de Autores en Madrid y por donde han pasado rostros tan conocidos como Marta Sánchez, Ángela Carrasco o María Teresa Campos.

Durante sus últimos años, la vida del artista ha estado rodeada de un halo de misterio tras encerrarse en su chalé de Torrelodones, del que salió en contadas ocasiones. Un retiro que le hizo abandonar casi por completo su vida pública y sus relaciones de amistad. "Muy poca gente hablaba con él", aseguró este miércoles Beatriz Cortázar en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico.

La periodista de esRadio ha tenido acceso a uno de los últimos mensajes de Whatsapp que el artista envió a un amigo estilista que tenían en común: "Tengo un amigo, que es un estilista con el que sí tenía relación, y el otro día estaba haciendo un programa en directo y me mandó la captura de su última conversación con Camilo, que ya debía saber que estaba mal. Me mandó un 'pantallazo' de la conversación y hay un momento en el que le dice: 'Mientras mi música no muera, yo no moriré y viviré en todos aquellos que me llevan en su corazón al que pude entrar a través de mi música'".

Para Federico Jiménez Losantos y Carlos Pérez Gimeno, se trata "claramente" de "un mensaje de despedida". "Es casi un auto obituario. Se ha demostrado que cuando ha muerto mucha gente ha descubierto su música", comentó el presentador de Es la mañana de Federico.