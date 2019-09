Ana María Aldón pone en evidencia a María Patiño tras su última insinuación

Después de la entrevista emitida el pasado viernes en Telecinco en Mi casa es la tuya de Bertín Orborne han sido varios programas de Telecinco que han debatido sobre las controvertidas palabras de Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano, siempre muy discreta con su vida privada y respetuosa con la prensa, narró cómo vivió el complicado momento de la condena a su marido. Recordó la presión mediática que sufrió durante aquellos días y que aumentó tras hacerse público su embarazo a los pocos meses de conocerse. Aquellos primeros días de noviazgo "que debían ser los más felices" acabaron desbordándola hasta el punto de querer quitarse la vida. También habló sobre la relación de Gloria Camila y Kiko Jiménez, teniendo buenas palabras para el novio de su hijastra y asegurando que mantenían una "muy buena" relación (la entrevista se grabó días antes de hacerse pública la ruptura).

Días después de la emisión, Ana María se ha mostrado muy enfadada con unas palabras que María Patiño pronunció sobre ella en el Deluxe donde insinuó que ella podría ser la persona que habría filtrado las supuestas infidelidades de Gloria Camila a la prensa debido a su buena sintonía con Kiko. "Pues solo quería preguntarle si le parece justo que ella tenga que malmeter en mi familia y poner mi nombre en su boca para acusarme de tal cosa, ¿eso es justo?", le recriminó frente la cámara de Europa press que le esperaba a la salida de su domicilio.

"Es cierto que el sábado antes de entrevistar a Kiko Jiménez, vi el programa de Bertín Osborne en el que hablaba maravillas de Kiko Jiménez. Yo enfoqué mis sospechas hacia Ana María, pero no para malmeter. Ese no fue el enfoque", se justificó la periodista. "En el tono que tú hablas no es el tono en el que yo hablé. Me sorprende que no te gustasen mis declaraciones cuando con quien fui dura fue con tu marido porque no me gustó nada que dijese que un desmayo o un vahído fuese la causa del accidente", concluyó visiblemente enfadada.