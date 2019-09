Cara a cara de Kiko Hernández con su exsuegra 17 años después de 'Gran Hermano'

Hace 17 años media España estuvo pendiente de una de las relaciones amorosas más mediáticas de la televisión: la que vivieron Kiko Hernández y Patricia Ledesma durante la tercera edición de Gran Hermano. Una vez finalizado el reality, llegó la ruptura y los enfrentamientos mediáticos, en los que también intervino la madre de Patricia, Encarni Manfredi, con la que terminó en los tribunales.

Los años han pasado y unas declaraciones de Encarni en un canal de Youtube han vuelto a poner de actualidad aquel episodio del pasado. Esta semana, Kiko y Encarni se han vuelto a ver las caras para aclarar todos los temas pendientes y pedirse perdón mutuamente por las acusaciones del pasado: "Si ponemos en una báscula es más heavy lo que yo te pude decir a como tú respondías. Como el daño fue público, han pasado 17 años, te pido disculpas por todo lo que te hice en aquella época y te lo pido de corazón", le dijo Kiko Hernández consiguiendo emocionar a su exsuegra. "Llevo tantos años esperando escuchar decir eso", le dijo entre lágrimas.

Sin embargo la polémica llegó cuando Encarni bromeó al decir que "siempre había tenido mala suerte con sus yernos", afirmación que no gustó nada a su hija que entró por teléfono y confesó que lleva años sin hablar con su madre: "No hay ningún tipo de relación, no se puede tapar el sol con un dedo, no pasa nada, no hay que mentir ni maquillar nada. Yo paso las Navidades con la familia que está pendiente de mí, que me cuida cuando estoy enferma…"

"¡Era un chascarrillo!", gritó Encarni que, tras la llamada de su hija, se mostró dolida: "¡Yo soy todo corazón, para desgracia mía!". Luis, marido de Encarni y padre de Patricia, intentaba que su mujer contara los motivos reales de su distanciamiento a lo que ella se negó: "¡Luis, vete! ¡Si llego a saber esto me hago un harakiri en lugar de un Youtube! Llego a la conclusión de que ella quería que esto saltara", dijo antes de finalizar la conexión.