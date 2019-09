Juan José Cortés y Omar Montes, juntos en el Senado: "Sobrino, me has buscado la ruina"

Surrealista encuentro el que se ha vivido este martes en las puertas del Senado. Hasta allí se trasladó Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés y diputado del Partido Popular por Huelva, donde se encontró con Omar Mortes, cantante de regaeton y exnovio de Chabelita Pantoja. El ganador de Supervivientes se acercó a saludar al político y posaron juntos en una serie de fotografías que compartió el popular en sus redes sociales.

"Hoy de camino al Senado me he encontrado al sobrino, Omar Montes, todo corazón, Dios lo bendiga", escribió Juan José Cortés junto a la imagen. En el mensaje, muestra su cariño hacia el cantante de regaeton y le insta a verse en otra ocasión para que su nieta pueda saludarlo. "Sobrino, me has buscado una ruina hombre, ahora mi nieta dice que tengo que ir a buscarlo para que la salude en un directo, jjejeje, le como su cara..... Pues nada a ver si te veo en otra ocasión sobrino si no, nos tasabela (nos mata)..... Jejejej..... Que chaborrilla (Qué chiquilla)".

Omar Montes no compartió las fotografías con Juan José Cortés pero mostró a sus seguidores un posado realizado en su barrio Pan Bendito ese mismo día. El artista prepara el lanzamiento de su nueva canción junto a Kiko Rivera que pretende competir con la que Chabelita, conocida ahora como Isa P., estrena este viernes: "Ahora estoy mejor".