Habla el 'culpable' de la polémica llegada a España del hijo de Camilo Sesto

La muerte de Camilo Sesto ha vuelto a traer a la actualidad la complicada relación que mantenía el cantante con su hijo Camilo Blanes y su mujer Lourdes Ornelas. Durante los últimos días son varias las informaciones que se han publicado: desde que Camilín habría pedido un inventario urgente de los bienes de su padre o que tanto el joven como su madre estarían negociando una suculenta entrevista en un plató de televisión.

Este jueves, habló por primera vez en La Vanguardia uno de los culpables de la polémica que rodeó al hijo del intérprete en su llegada a España: José Muro. El representante de famosos llegó acompañando a Camilín a la capilla ardiente de su padre, evitando en todo momento que contestara a las preguntas de la prensa, tal y como aseguraron los medios allí presentes. Extraña reacción que desató los rumores sobre la negociación de una posible entrevista.

Según asegura Muro, también abogado de la familia, Lourdes Ornelas no pretende reclamar nada para ella, pero que ha preferido estar a lado de su hijo por si ocurriese algún problema durante estos primeros días y desmiente que se haya pedido un inventario con los bienes de Camilo Sesto: "No es así. Esto es un proceso que lleva tiempo y que deberá acometer la persona a quien se encomiende esa labor, lo que ocurre cuando se abre una herencia", refiriéndose a la figura de un albacea. "Saber lo que hay en la masa hereditaria es lógico, tanto bienes como deudas, pero no me consta que se haya solicitado un inventario. En realidad, es que es muy pronto: un testamento se abre en un plazo de 15 días hábiles desde el fallecimiento".

Una firma bajo sospecha

Según narró Lourdes Ornelas en una entrevista en Sálvame, la última vez que padre e hijo se vieron, Camilín aceptó firmar un documento, supuestamente presionado por el entorno íntimo del artista y sin ser consciente de lo que firmaba. Por el momento no se ha filtrado el contenido de tal documento ni la propia Ornelas ofrece más detalles. Sí aseguró que Camilo no trataba bien a su hijo y que el cantante era una marioneta en manos de su administrador.

Según el digital, el hijo de Camilo Sesto no tiene de qué preocuparse: nuestro ordenamiento jurídico prevé la figura de la legítima, es decir, la porción de bienes que reserva la ley a determinados herederos, llamados por ello herederos forzosos. En este caso, el heredero forzoso sería Camilo Blanes, que no podría haber renunciado a la legítima en vida de su padre, según dicta también el Código Civil.